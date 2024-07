Pour cette première finale du TQO, la Lettonie “reçoit” le Brésil, à Riga. Le vainqueur de ce match rejoindra les Bleus dans le Groupe B du tournoi olympique, le perdant n’aura que ses yeux pour pleurer.

Les Lettons ont déroulé face à la Géorgie, avant de se faire piéger par les Philippines, puis de se faire peur face au Cameroun. Pas un parcours immaculé, c’est le moins que l’on puisse dire.

Les Brésiliens ? Victoire inaugurale contre le Monténégro mais défaite contre le Cameroun, puis une victoire hier en demi contre les Philippines, non sans mal.

Le mood ? La star lettone Davis Bertans s’est fait couper par sa franchise des Hornets en plein match, alors que côté Bruno Caboclo a avoué porter le n°51 en l’honneur du Pastaga (c’est totalement faux).

Plus sérieusement, les Lettons veulent surfer sur leur magnifique Coupe du Monde 2023 (troisièmes) et, malgré l’absence de Kristaps Porzingis, possèdent une équipe sérieuse et favorite à domicile. Zagars à la mène, Smits, Lomasz ou les frères Bertans, autant de blond/roux capable de faire danser la samba aux Brésiliens, et oui, ça en fait des clichés dans la même phrase. Côté Brésilien justement, Bruno Caboclo est épaulé du vétéran Huertas et du très très nul Cristiano Felicio, alors que les Gui Santos, Didi Louzada ou autre Dias sont capables de sortir le grand match au bon moment.

18h à Riga, pour ce match qui ouvrira donc le bal des quatre finales des TQO. Alors, Team Brésil ou Team Lettonie ?