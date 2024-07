Les Nets changent d’identité graphique : nouveau logo à Brooklyn !

Intersaison veut dire Free Agency, veut dire Summer League, veut dire compétitions internationales… mais veut aussi dire travail interne conséquent chez les franchises NBA. C’est le cas des Nets, qui profitent de l’été pour annoncer un changement d’identité graphique. On ne passe pas du tout au tout, on évolue.

Merci au “B” dans le bouclier pour les travaux, et bonne retraite. Les Nets ont choisi de moderniser leur identité graphique, et ça ne laisse pas indifférent. Les lignes sont arrondies, l’ensemble global épuré. Le tout pour faciliter la reprise des différentes formes du logo dans les divers supports de communications de l’équipe, mais aussi sur les maillots. Spoiler : si le motif calligraphie est posé sur une tunique l’an prochain, le banquier risque de gueuler.

A New Set for Nets World

Dive into the details ✍️ https://t.co/3pEOEbn0sA pic.twitter.com/5eBfa2SR2H

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 10, 2024

Pour l’instant, aucune indication quant à la présence éventuelle de certains de ces modèles sur les maillots, puisque les éditions Association et Icon ont été dévoilées (comprenez les maillots domicile et extérieurs) sans présence des nouveaux motifs. La franchise a néanmoins mis en vente quelques articles issus de cette nouvelle direction artistique, et il y a fort à parier que les futurs maillots supplémentaires (City, notamment) soient établis à partir des nouveaux éléments graphiques représentatifs de l’équipe.

Source : @BrooklynNets