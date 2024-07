Kawhi Leonard sur le départ de Paul George : “Pas une surprise”

Actuellement avec Team USA pour la préparation aux Jeux Olympiques, Kawhi Leonard s’est exprimé pour la première fois sur le départ de Paul George vers les Sixers à la Free Agency. Un départ qui ne l’a pas surpris.

Kawhi et PG sont arrivés ensemble aux Clippers en 2019, et semblaient unis pour continuer leur carrière à Los Angeles. Mais si le premier a prolongé pour trois ans et 150 millions de dollars en janvier dernier, le second a finalement quitté la Cité des Anges il y a dix jours après l’échec des négociations.

Interrogé sur le départ de son copain, Kawhi s’est montré pragmatique.

“On connaissait la situation avant le début de la saison. On savait de quoi il en retournait. Donc on a constamment discuté tout du long. Ce n’est pas une surprise.”

Comme souvent, Kawhi Leonard n’a pas voulu s’éterniser sur le sujet. Il a néanmoins ajouté qu’il n’avait aucun problème avec Paul George concernant son choix de partir pour les Sixers, et les deux ont échangé quelques mots avant que son départ ne soit rendu officiel.

Si ce départ n’est “pas une surprise”, on peut quand même se demander dans quelle direction vont aller les Clippers désormais. Certes, Kawhi Leonard se dit prêt à guider l’équipe, James Harden a prolongé, et le recrutement n’a pas été dégueu suite à la signature de Paul George aux Sixers. Mais dans une Conférence Ouest qui s’annonce peut-être plus redoutable que jamais, on voit mal les Clips se battre avec les poids lourds. Surtout si Kawhi n’arrive pas à rester en bonne santé comme cela a si souvent été le cas depuis son arrivée à Los Angeles il y a cinq ans.

Sur le point d’ouvrir les portes de leur nouvelle salle, l’Intuit Dome, les Clippers semblent plutôt entrer dans une phase de transition.

Kawhi Leonard said he talked with Paul George about his contract throughout the season and he indicated that they knew where this was heading. pic.twitter.com/rlwoFiptAC

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) July 9, 2024

Pour rappel, dans l’ère Kawhi Leonard – Paul George, les Clippers n’ont pas fait mieux qu’une petite finale de conférence (2021), et n’ont remporté que trois séries de Playoffs au total. Un bilan à des années-lumière de ce qu’imaginaient Steve Ballmer et le reste de la franchise.

__________

Source texte : ESPN