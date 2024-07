En signant aux Dallas Mavericks cet été, Klay Thompson a retrouvé une vieille connaissance en la personne de Kyrie Irving. Son premier sentiment ? Le soulagement.

Soulagé, car comme tous les défenseurs qui étaient un jour opposés à Kyrie Irving, Klay Thompson s’est retrouvé impuissant. L’ancien sniper des Warriors – désormais aux Mavs – est particulièrement heureux d’avoir Uncle Drew en tant que coéquipier et plus en tant qu’adversaire.

“J’ai toujours été un fan de son jeu” a déclaré Thompson lors de sa conférence de presse d’intronisation. “Défendre contre lui, c’était l’enfer. Donc je suis content d’être à ses côtés désormais, et voir d’autres défenseurs se faire éliminer, vaciller face à lui. Ce sera agréable à voir.”

Klay Thompson et Kyrie Irving ont vu leurs routes se croiser à de multiples reprises depuis leur arrivée en NBA.

La première fois, c’était lors de la Draft 2011, au cours de laquelle Kyrie a été sélectionné en numéro 1 par les Cleveland Cavaliers tandis que Thompson est parti en 11 aux Golden State Warriors. Avec leur équipe respective, Ky et Klay se sont ensuite affrontés à trois reprises en Finales NBA entre 2015 et 2017. Des duels parfois légendaires, avec Thompson souvent responsabilisé en défense sur Irving. En marge de la NBA, Klay et Uncle Drew ont également été coéquipiers avec Team USA lors de la Coupe du Monde 2014 puis aux Jeux Olympiques 2016, remportant à chaque fois l’or ensemble. De quoi former un respect mutuel et devenir potes en dehors des parquets.

Désormais, chez les Mavericks, le duo partage à nouveau le même objectif : retrouver les sommets de la NBA. Thompson a déjà remporté quatre titres tandis que Kyrie Irving est passé près de son second il y a quelques semaines face à Boston. L’expérience des deux joueurs, derrière le génie Luka Doncic, peut emmener les Mavs tout en haut. Surtout si Klay est boosté par ce nouveau départ à Dallas.

