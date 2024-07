Klay Thompson a donné sa première conférence de presse en tant que joueur des Dallas Mavericks. L’arrière a expliqué les raisons qui l’ont motivé à partir de Golden State après 13 ans. Le Splash Bro est toujours extrêmement ambitieux.

Voir Klay Thompson donner une conférence de presse dans la salle dédiée des Dallas Mavericks fait encore très bizarre. Petit à petit, il faut réaliser que le Splash Bro a fait ses valises et quitté Golden State. Pour la première fois, lors de sa première conférence de presse en tant que joueur de la franchise texane, il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à faire ce choix :

“Je suis très reconnaissant de mon parcours à Golden State, mais je sentais que passer à autre chose pouvait me redonner un coup de boost et créer quelque chose de très spécial pour le reste de ma carrière. Dallas était super attractif du fait de leurs jeunes joueurs, de la manière dont ils jouent et c’est une super ville passionnée de basket-ball.”

Tous ces éléments n’ont pas rendu son départ des Warriors plus facile pour autant. 13 ans c’est long et même s’il a su prendre du recul et relativiser sur sa situation, partir de la Baie n’était pas évident :

“C’était un petit peu décevant au début mais avec le temps, vous prenez du recul sur ce que vous avez fait et personne ne peut vous l’enlever. L’impact que j’ai eu sur la communauté vivra pour toujours. Parfois les ruptures sont nécessaires si l’on veut faire les choses bien et je ne suis pas le premier joueur de l’histoire de la NBA à le vivre.”

Ces dernières saisons, Klay Thompson a été beaucoup critiqué, ne parvenant pas à retrouver son meilleur niveau. Mais si lui s’estimait cramé, il ne serait pas parti pour un nouveau challenge, son choix a été basé sur un désir de compétitivité, une flamme qu’il a encore au plus profond de lui :

“Vous ne pouvez toujours pas me laisser ouvert à ce stade de ma carrière, je peux défendre, je suis excité, je sais que je peux toujours être un très, très bon joueur dans cette ligue. […] Lorsque j’ai regardé les Playoffs et que j’ai vu les Mavs faire un run vers le titre, je me suis vu correspondre parfaitement à cette équipe et à son personnel.”

La nouvelle aventure de Klay Thompson sera un des points d’intérêts de la saison prochaine en NBA. Le Splash Bro veut renaitre de ses cendres, loin de sa terre certes, mais toujours au plus proche de ses ambitions.

