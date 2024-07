Mikal Bridges est le nouveau venu des New York Knicks. Son profil de marathonien colle parfaitement avec les exigences de Tom Thibodeau et il le sait bien. Lors de sa première conférence de presse sous la tunique orange et bleue, l’ailier a parlé du respect qu’il voue à son nouveau coach.

Depuis l’annonce de l’arrivée de Mikal Bridges aux New York Knicks, tous les débats tournent autour de son intégration avec ses amis de l’époque Villanova, mais d’autres facteurs sont aussi à prendre en considération. Tom Thibodeau est un entraîneur particulier dans le monde NBA et il arrive chaque année à la première position du classement des coachs sous lesquels les joueurs ne veulent pas évoluer.

Mikal Bridges ne semble pas faire partie de ces votants. Bien sûr, lors de sa première conférence de presse en tant que Knick, il ne pouvait pas dire l’inverse, mais l’ancien joueur des Brooklyn Nets a donné de bons arguments.

“Thibs (Tom Thibodeau) est un super coach. Qui ne veut pas jouer tout le temps ? Et la personne qu’il est, sa manière d’être structuré, c’est comme ça que j’ai été formé. Au lycée, en université, avec Coach Monty (Williams) également. Je suis un bon fit pour ce genre de systèmes. Vous ne m’avez pas vu jouer à Phoenix, avec Monty, je jouais 48 minutes, parfois plus de 50 contre De’Aaron Fox à Sacramento et vous savez à quel point ils jouent vite. J’étais mort de fatigue, je ne pouvais pas respirer, j’étais sur une chaise après notre victoire, allongé et Monty a dit “regardez-le, c’est là manière dont on joue”.

Depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2018, Mikal Bridges n’a manqué aucun match. Une performance extraordinaire et d’autant plus rare dans la NBA actuelle. Ne pas se blesser et être disponible est une qualité, et l’ancien de Villanova est celui qui la représente le mieux. Lorsque lors des derniers Playoffs, les Knicks ont été touchés par les blessures, sa présence aurait fait du bien.

Avec Josh Hart, New York compte un nouvel Iron Man dans ses rangs. Un joueur qui n’a pas peur du challenge proposé et qui ne peut pas attendre avant de commencer sa nouvelle aventure :

“Je suis excité d’être un Knick, de jouer au Madison Square Garden, de voir Spike Lee au premier rang, c’est super d’être ici avec l’équipe que nous avons, avec Thibs. Je suis dégouté que ce soit l’été parce que ça veut dire que je dois attendre longtemps avant de jouer.”

Les premières longues minutes arriveront bien assez vite !

