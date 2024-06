Mikal Bridges transféré aux New York Knicks !!!

Le premier gros mouvement de l’été est arrivé. À moins de 24h de la Draft, le premier domino tombe avec le transfert de Mikal Bridges aux New York Knicks. L’ailier rejoint ses anciens copains de Villanova Jalen Brunson, Donte DiVincenzo et Josh Hart.

Mikal Bridges est transféré aux New York Knicks !!! L’ailier quitte Brooklyn après 18 mois de service et rejoint l’autre franchise de la ville qui ne dort jamais et ses trois potes avec qui il a remporté le titre NCAA à Villanova Jalen Brunson, Donte DiVincenzo et Josh Hart. Les Nets s’en séparent contre de nombreux tours de Draft. Un trade annoncé par Adrian Wojnarowski.

Le trade complet :

New York Knicks reçoivent : Mikal Bridges

Brooklyn Nets reçoivent : les premiers tours de Draft 2025, 2027, 2029 et 2031 des Knicks, le premier tour de Draft (protégé) 2025 des Bucks, la possibilité d’échanger leur premier tour de Draft 2028 avec les Knicks, les seconds tours de Draft 2025 et 2026 des Knicks.

The Knicks are sending four unprotected picks (2025, 2027, 2029, 2031) a 2025 protected Milwaukee first, a 2028 unprotected pick swap and a 2025 second-round pick for Mikal Bridges and a 2026 second-round pick, sources tell ESPN. https://t.co/E4pTq3wCMP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

La première demi-saison de Mikal Bridges du côté de Brooklyn avait été une grande réussite, mais l’association entre les deux parties a beaucoup moins marché lors de l’exercice 2024-25. Il semblait parfois presque démotivé et avec encore 47 millions de dollars de salaire sur les deux prochaines années, les Nets ont préféré s’en débarrasser…

… Et lui permettre de rejoindre une franchise qui l’attirait énormément. Déjà au cours de cette saison, dans un podcast avec ses anciens coéquipiers de Villanova, il avait parlé de la différence d’ambiance entre le Madison Square Garden et le Barclays Center. Il va désormais pouvoir enflammer le stade le plus mythique de l’histoire du basket-ball avec trois de ses meilleurs amis.

Les New York Knicks se renforcent encore avec cette signature et toujours selon Adrian Wojnarowski, l’objectif reste de garder OG Anunoby cet été. Avec un cinq de la mort Brunson – DiVincenzo – Bridges – Anunoby – Hart pour terminer quelques matchs, la franchise de James Dolan pourrait bien faire trembler leurs adversaires de la Conférence Est la saison prochaine.

Source texte : ESPN