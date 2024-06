Transfert : Mikal Bridges débarque chez les Knicks !! // Allez, café

Dans le Allez, café de ce mercredi matin ? On fonce sur le transfert entre les Knicks et les Nets autour de Mikal Bridges ! Même si ce n’est pas un live en famille, ça mérite bien un petit expresso résumé d’une vingtaine de minutes…

Mikal Bridges, Bojan Bogdanovic et une tonne de picks sont dans un bateau. Voilà le début d’une bonne blague, qui se finit avec un gros trade ! Adrian Wojnarowski nous a régalé cette nuit en annonçant un transfert entre les Knicks et les Nets, avec comme bijou principal l’ailier two-way de Brooklyn. Mais quelles sont les conséquences d’un tel transfert ? Est-ce que cela veut dire qu’OG Anunoby est en danger ? Que va devenir Isaiah Hartenstein ? Est-ce que les Knicks se rapprochent des Celtics dans la course au titre suprême ? Côté Nets, les questions sont aussi importantes et nombreuses. Cam Johnson est-il le prochain à partir ? Et est-ce que Sean Marks a réalisé un magnifique coup quand on voit la contrepartie envoyée par les voisins Knicks ? Voici le Allez café du jour, sans sucre mais avec une bonne dose de Villanova !