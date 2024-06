OG Anunoby est agent libre cet été depuis qu’il a refusé sa Player Option. Et alors qu’on l’imaginait assez facilement prolonger avec les New York Knicks, le transfert de Mikal Bridges, joueur plus ou moins du même profil que lui, a eu lieu et aurait pu faire bouger les plans de la franchise. Mais selon, Adrian Wojnarowski, ce n’est pas le cas, bien au contraire.

Le feuilleton OG Anunoby aurait pu prendre un nouveau tournant. L’arrivée de Mikal Bridges, ailier de calibre All-Star et two-way player exceptionnel, aux New York Knicks semblait, à première vue, ne pas aller en sa faveur. Les profils sont proches et la franchise bleue et orange aurait pu en profiter pour se séparer de l’ancien des Toronto Raptors avec moins de regrets.

Mais selon Adrian Wojnarowski, l’Anglais reste la priorité des Knicks cet été et ce trade ne change rien : ils souhaitent le conserver.

The Knicks are still determined to keep OG Anunoby in free agency, sources tell ESPN, but the ability to resign center Isaiah Hartenstein becomes more difficult now. The Knicks are loading up on wings to match up with the NBA champion Boston Celtics.

Avec ce transfert, New York a 158 millions de salaires garantis la saison prochaine, la limite de la Luxury Tax se trouvant à 171 millions. Ainsi, s’il venait à prolonger Anunoby, James Dolan devrait payer cette taxe pour la première fois depuis la saison 2013-14. Un effort financier qu’il semble donc être en mesure de faire, mais en revanche, resigner également Isaiah Hartenstein s’annonce compliqué, toujours selon le journaliste de ESPN.

OG Anunoby a gagné 20 de ses 23 matchs sous le maillot des Knicks. L’association a été brillante cette année et s’il avait été dans un meilleur état physique, New York aurait peut-être pu retrouver les Finales de Conférence. Avec Mikal Bridges en plus dans l’effectif, les ailes deviennent encore plus physiques, plus fortes et ont de quoi faire peur à leurs adversaires.

Dans la NBA actuelle, il est essentiel d’être bien doté sur les postes 3-4, avec Josh Hart, OG Anunoby et Mikal Bridges, il n’y a aucun souci à se faire pour les Knicks. Les attaquer est un enfer et les défendre … pareil.

Selon Bleacher Report, l’Anglais espère recevoir un contrat aux alentours de 35 millions de dollars par saison, James Dolan est prévenu.

