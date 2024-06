Villanova Boys : les Knicks ont 4 ex-coéquipiers de la même équipe NCAA !

Avec l’arrivée de Mikal Bridges chez les Knicks, le contingent de joueurs de New York issus de la faculté de Villanova passe à 4. Une situation absolument rarissime, car c’est un fait rarissime en NBA. La Big Apple vit désormais un peu au rythme de l’université au symbole de V.

On a checké nos gros classeurs de statistiques, vous savez, ceux qui prennent la poussière et qu’on ne ressort qu’en cas de fact-checking d’informations un peu inédites. Après avoir donc vérifié, une équipe NBA qui possède quatre joueurs (Jalen Brunson, Josh Hart, Donte DiVincenzo et donc Mikal Bridges) est déjà arrivé : la saison passée… aux Knicks, avec Ryan Arcidiacono.

Les Knicks ont réussi.

Ils ont réuni les 4 meilleurs potes de la fac à Villanova.

Brunson, Bridges, Hart et DiVincenzo.

Il faut remonter aux Grizzlies de 2020 et le trio Tyus Jones, Grayson Allen, Justice Winslow (qui ont joué à Duke) puis à 1997 avec le trio Walter McCarty, Ron Mercer, Antoine Walker chez les Celtics (tous issus de Kentucky). Pour un cas de 4 joueurs, après avoir écumé les sites spécialisés, il apparaît qu’une seule équipe dans l’histoire de la NBA a eu – en même temps – quatre joueurs d’un même roster universitaire : les Knicks de la saison passée, avec Ryan Arcidiacono, lui aussi issu de Villanova. La statistique est folle… mais que faut-il en déduire ?

Premièrement, que les joueurs de la génération 2015 de Villanova ont plutôt bien réussi la transition en NBA. Au point d’être rassemblés par une seule et même équipe. Est-ce que cela entre vraiment en compte dans les choix stratégiques des franchises ? Ce serait assez imprudent de dire que oui, car c’est l’ambition sportive qui guide le recrutement. D’ailleurs, si c’était le cas, on aurait eu bien plus de cas de multiples coéquipiers de fac ensemble plus tard en NBA. Non, il s’agit bien d’une remarquable coïncidence, magnifique même.

