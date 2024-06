Isaiah Hartenstein ne sera probablement pas prolongé chez les Knicks

L’arrivée de Mikal Bridges aux Knicks est le séisme de la dernière nuit en NBA. Un trade XXL qui aura forcément des conséquences côté New York, où Isaiah Hartenstein pourrait filer vers d’autres cieux.

Deal gagné par les Knicks pour les uns, par les Nets pour les autres, on ne va pas refaire l’histoire, l’échange est désormais acté et les mouvements ne sont sûrement pas terminés du côté de la Grosse Pomme. Malgré l’arrivée de Mikal Bridges, les Knicks seraient déterminés à conserver OG Anunoby, qui va tester le marché dans quelques jours. Anunoby et Bridges en défense, paye la muraille que s’offrirait New York, un véritable cauchemar pour les meilleurs scoreurs adverses et ça sera utile pour essayer d’aller embêter les Boston Celtics à l’Est.

Reste que s’il y a beaucoup de positif à l’idée de voir un quatrième gars de Villanova débarquer au Madison Square Garden, les finances des Knicks ne sont pas illimitées et ça pourrait poser problème pour conserver intact un groupe qui a fait forte impression cette saison. Si New York parvient à prolonger Anunoby, il n’est pas dit que Leon Rose parvienne à en faire de même avec Isaiah Hartenstein.

Un joueur dominant des Knicks va forcément devoir prendre la porte.

OG Anunoby ? Difficile d’y croire quand on voit son impact en une demi saison et les intentions des Knicks qui souhaitent le payer.

Isaiah Hartenstein ? Un agent libre qui va être méchamment dragué dimanche…

Les Knicks sont en effet limités par rapport à l’offre qu’ils peuvent faire à leur intérieur allemand. Le max que New York peut offrir c’est 72 millions sur 4 ans, soit un deal annuel de 16 millions de dollars. C’est un très beau contrat, mais vu l’apport d’Hartenstein cette année et le peu de pivots référencés sur le marché, plusieurs insiders s’accordent à dire que le joueur pourrait aller chercher 20 millions par an. Selon Ian Begley, souvent bien renseigné sur les franchises de New York, le retour de Hartenstein aux Knicks à la rentrée est du coup “peu probable”. Même pessimisme du côté d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Mikal Bridges’ side made it clear to Nets he wanted to be a Knick. But Nets didn’t have to trade him. Knicks made an offer BKN couldn’t refuse. More on that, why Isaiah Hartenstein is unlikely to be back & what it means for OG Anunoby & more here: pic.twitter.com/Zu5uMmeAFd

The Knicks are still determined to keep OG Anunoby in free agency, sources tell ESPN, but the ability to resign center Isaiah Hartenstein becomes more difficult now. The Knicks are loading up on wings to match up with the NBA champion Boston Celtics.

Peu probable ne veut pas dire impossible car l’Allemand peut toujours prendre moins à la Free Agency pour rester dans une équipe qu’il apprécie mais il se peut aussi qu’il aille au plus offrant et il y a plusieurs équipes qui pourraient s’intéresser à son cas. Le nom du Thunder notamment a été cité plusieurs fois et l’apport en défense et au rebond d’Harti ferait du bien à la raquette d’OKC. Réponse d’ici quelques jours.

