Dans la foulée du transfert de Mikal Bridges, les Brooklyn Nets ont voulu récupérer leurs picks de Draft échangés contre James Harden, pariant ainsi sur leur propre nullité. Houston a été conciliant et un échange a été mis en place.

Sortez la boîte d’aspirine, ça ne va pas être simple à suivre. En janvier 2021, les Brooklyn Nets ont fait tapis pour récupérer James Harden et l’associer à Kevin Durant et Kyrie Irving. Ils ont envoyé une valise de tours de Draft à Houston. Trois ans plus tard, le projet n’a pas marché et le Franchise Player s’appelle Mikal Bridges. Sauf qu’aujourd’hui, ce dernier a été échangé aux New York Knicks et l’équipe de Jordi Fernandez ne joue plus le titre, mais les bas-fonds de la NBA.

De ce fait, ils souhaitent récupérer certains de leurs picks envoyés à Houston. Quitte à perdre, autant en récupérer les bénéfices. Raison pour laquelle le trade suivant, annoncé par Adrian Wojnarowski, a été mis en place :

Brooklyn Nets récupèrent : Leur propre premier tour de Draft 2025 (que Houston pouvait précédemment échanger contre le leur si celui de Brooklyn était mieux placé), leur propre premier tour de Draft 2026.

Houston Rockets récupèrent : La possibilité d’échanger leur premier tour de Draft 2025 (ou celui du Thunder) contre celui des Suns, le premier tour de Draft 2027 des Suns, le meilleur pick de Draft 2029 entre celui des Mavs et des Suns et la possibilité d’échanger leur propre tour de Draft 2029 contre le moins bon pick entre celui des Mavs et des Suns.

Another massive deal: Brooklyn has a deal with Houston to return the Nets’ 2026 first-round pick for a 2027 Phoenix Suns first-round pick, sources tell ESPN. Rockets also acquire 2025 right to swap Houston/OKC first for 2025 Suns first-round pick. More details coming on picks… pic.twitter.com/qkTh3KwV63

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

More in deal: Houston acquires 2029 more favorable of Dallas and Phoenix first-round pick and acquires right to swap Houston first-round pick for less favorable Dallas first and Phoenix first, per sources. https://t.co/jUR0f5lSjM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

Pour être un petit peu caricatural, avec cet échange Brooklyn parie qu’ils seront moins bons que les Phoenix Suns lors des prochaines saisons. Ils se séparent de la majorité des assets qu’ils avaient récupéré contre Kevin Durant pour reprendre en main leur destin et avoir la possibilité de drafter dans une cuvée de Draft 2025 très talentueuse.

Source texte : Adrian Wojnarowski