Nuit folle en NBA. Non seulement Mikal Bridges a été transféré de Brooklyn à New York, mais en plus on a eu droit à un échange de picks de draft entre les Nets et les Rockets. Houston a récupéré des picks de Phoenix et garderait un œil attentif sur Kevin Durant et Devin Booker !

On ne sait pas où va le “projet” des Phoenix Suns, mais les Rockets sont bien positionnés s’il finit par exploser.

Cette nuit, d’après les insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania, les Rockets ont récupéré – en échange d’un pick swap 2025 et d’un premier tour 2026 – un pick swap 2025 (avec les Suns), un premier tour 2027 (des Suns) et la possibilité d’obtenir le choix de premier tour des Suns en 2029. Tous ces picks liés à la franchise de Phoenix n’ont probablement pas été acquis par hasard.

“Les Rockets ont récupéré les picks de premier tour des Suns. Si Phoenix décide de mettre un terme à son projet et de casser son groupe, Houston est en bonne position pour essayer d’obtenir Kevin Durant ou même Devin Booker, qui est plus jeune et qui correspond plus à la timeline des Rockets.”

KD et Booker dans le radar de Houston ? Vraiment ? On savait déjà que les Rockets avaient comme ambition de se renforcer avec un joueur confirmé, mais on n’imaginait pas qu’ils avaient les deux superstars de Phoenix en tête.

Alors évidemment, à l’heure de ces lignes, on en reste au stade du fantasme. Houston a certes récupéré les picks des Suns via Brooklyn, qui avait – on le rappelle – envoyé Kevin Durant à Phoenix. Mais les Cactus n’ont pour l’instant pas l’intention de casser leur projet. Bien au contraire. Les Suns viennent d’engager Mike Budenholzer comme coach, et le proprio Mat Ishbia croit toujours en la capacité de son Big Three (Booker, KD et Bradley Beal) à jouer le titre NBA.

Rockets possess a pick swap with Suns in 2025, Suns' pick in 2027 and could end up with the Suns' pick in 2029 based on contingencies. If the Suns are ever faced with breaking up team, Houston's also in prime position to pursue a younger Devin Booker. For now, Phoenix is trying… https://t.co/p29C3XSpe2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

Si aucune porte ne s’ouvre dans l’Arizona, les Rockets ne se priveront pas pour regarder ailleurs. Comme dit plus haut, ils veulent se renforcer avec un vrai talent, eux qui étaient d’ailleurs aussi sur le dossier Mikal Bridges.

Houston a fait un grand pas en avant cette saison en passant de 22 à 41 victoires et était aux portes du play-in tournament. De quoi nourrir les ambitions de la franchise. On sait qu’il y a des jeunes talents calibre All-Star chez les Fusées (Alperen Sengun, Jalen Green), des vétérans solides (Fred VanVleet, Dillon Brooks), et un coach compétent. Vous ajoutez une star supplémentaire à ce groupe et ça donne tout de suite un candidat aux Playoffs, voire plus.

Sur qui les Rockets vont-ils jeter leur dévolu ?

__________

Source texte : ESPN / The Athletic