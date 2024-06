Après le trade de Mikal Bridges cette nuit, il y a désormais quatre anciens de Villanova du côté des Knicks et c’est peut-être pas fini. Selon Yahoo Sports, Kyle Lowry pourrait venir renforcer le contingent de Wildcats au Madison Square Garden.

Quand il y a la place pour 4, il y a la place pour 5 non ? Les Knicks pourraient prendre des airs de Wildcats à la rentrée avec les nombreux joueurs de Villanova au sein de leur effectif. Déjà 3 cette saison, puis 4 à coup sûr en octobre avec Mikal Bridges. Et la Free Agency à venir pourrait pousser d’autres anciens protégés de Jay Wright à poser leurs valises à Big Apple.

Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, le nom de Kyle Lowry a été mentionné dans les bureaux de la franchise bleue et orange.

Villanova Five anyone?

“Kyle Lowry has even been mentioned by NBA figures as a target for New York in free agency, sources said”

More on Knicks Bridges trade from Jake Fischer: https://t.co/wSoYPLw8Pu pic.twitter.com/52IvtsC1fl

Un nom qui n’est évidemment pas anodin puisque Lowry a fait son cursus universitaire à.. Villanova. Même s’il commence à bien vieillir (38 ans) et que son apport est désormais moindre, le champion NBA 2019 peut encore rendre des services avec ses qualités de playmaking, son shoot, son expérience, sans oublier quelques passages en force provoqués par ci par là. S’il venait à signer, on imagine qu’il endosserait un rôle en sortie de banc, à voir combien de minutes il pourrait obtenir car Miles McBride a aussi assuré l’an passé et on ne l’imagine pas sortir de la rotation de Thibodeau.

Lowry pourrait aussi prolonger du côté des Sixers, dans sa ville natale, avec Nick Nurse qui le connaît par cœur sur le banc, où il aura sans doute plus de garanties niveau temps de jeu qu’aux Knicks.

