Julius Randle, transfert à venir après l’arrivée de Mikal Bridges ?

Si OG Anunoby ne devrait pas être impacté par l’arrivée de Mikal Bridges aux New York Knicks, cela pourrait être le cas pour Julius Randle. L’équipe de Tom Thibodeau a performé sans lui lors des derniers Playoffs et son profil ne semble, sur le papier, pas convenir avec l’identité du reste de l’effectif construit par le Front Office.

Lors des derniers Playoffs, la stratégie des Knicks était simple. Jalen Brunson était le porteur de balle principal entouré par des soldats physiques, toujours en mouvement, capables de contribuer des deux côtés du terrain et de se battre pour chaque ballon. Mikal Bridges rentre parfaitement dans cette description tout en apportant un petit peu plus de talent offensif.

Avec OG Anunoby, Josh Hart et lui, les ailes sont fortes, extrêmement athlétiques et peuvent switcher en défense sur n’importe qui. Des profils qui plaisent à Tom Thibodeau et tranchent avec celui de Julius Randle.

L’ancien ailier-fort de Kentucky est extrêmement talentueux et a connu trois sélections au All-Star Game sous les couleurs des Knicks, mais pour briller, il a besoin de beaucoup de ballons, d’un jeu plus lent et posé et de systèmes construits pour lui. En défense, il est une faiblesse dans la muraille de New York, ne possède pas la même vitesse latérale ou envie que ses coéquipiers. En bref, il joue au même sport, mais pas de la même manière.

Pack your bags, Julius Randle.

Merci pour les services rendus.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024

Depuis l’arrivée de Mikal Bridges, les Knicks ont 138 millions de salaires garantis la saison prochaine, la limite de la Luxury Tax se trouvant à 171 millions. S’ils venaient à prolonger OG Anunoby comme c’est l’objectif, ils dépasseraient probablement cette barre, ce qui n’est pas une nouvelle plaisante pour James Dolan, lui qui n’a pas payé cette taxe depuis la saison 2013-14. Se libérer des 29 millions de Julius Randle l’année prochaine pourrait être une solution pour l’éviter.

Peu de rumeurs existent à ce jour, l’arrivée de l’ancien joueur des Suns et des Nets est encore fraîche, mais il ne faudrait pas s’étonner si dans les prochains jours, New York commence à flairer le marché pour son ailier-fort. Peut-être restera t-il, avec un Mikal Bridges décalé en poste 2 et dans ce cas il sera très intéressant de voir comment il s’intègre au reste du groupe sur le parquet, mais le dossier est plus que jamais à surveiller.