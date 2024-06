Mikal Bridges aux Knicks, un transfert XXL pour “concurrencer les Celtics”

En recrutant Mikal Bridges cette nuit, les Knicks ont frappé un gros coup sur le marché des transferts. New York vient de récupérer un excellent two-way player pour l’ajouter au noyau déjà très solide qui compose le groupe de Tom Thibodeau. De quoi faire transpirer les Celtics – champions NBA – dans quelques mois ?

Pour la première fois depuis 1999-2000, les Knicks ont atteint cette année le stade des demi-finales de conférence pour la deuxième année de suite. Ils sont même passés à une petite victoire d’atteindre les Finales de Conférence Est (pour la première fois depuis 2000), ce qu’ils auraient sans doute réussi s’il n’y avait pas eu cette terrible accumulation de blessures contre Indiana. Pour certains, New York représentait même la première menace pour les Boston Celtics à l’Est.

Tout ça pour dire que les Knicks ont posé les bases solides sous l’impulsion notamment de Jalen Brunson. De quoi démultiplier l’ambition du président Leon Rose, qui vient de recruter Mikal Bridges. L’objectif est simple : concurrencer les Celtics pour gagner la Conférence Est.

“Les Knicks veulent avoir le plus d’ailiers two-way pour faire face aux Boston Celtics – champions NBA – à l’Est. Ils viennent d’en récupérer un avec Mikal Bridges, et vont tenter de prolonger OG Anunoby. L’objectif est d’avoir un groupe l’an prochain qui est capable de scorer et, plus important encore, défendre contre cette équipe.” – Adrian Wojnarowski

Les Celtics ont survolé la saison 2023-24, avec les ailiers Jayson Tatum et Jaylen Brown en tête de file, mais surtout un collectif hyper solide des deux côtés du terrain. Meilleure attaque NBA en se basant notamment sur le concept du “five-out” (cinq joueurs qui peuvent shooter), et solide défensivement à tous les postes, Boston ressemble à un rouleau compresseur qui semble bien difficile à arrêter.

Sauf que les Knicks, ils ont bien l’intention de répondre au challenge.

How do the Knicks match up vs the Celtics next season?

Jalen Brunson — Jrue Holiday

Mikal Bridges — Derrick White

OG Anunoby — Jaylen Brown

Julius Randle — Jayson Tatum

Mitchell Robinson — Kristaps Porzingis

McBride — Pritchard

DiVincenzo — Hauser

Hart — Horford pic.twitter.com/4BmY88AFOu

— KnicksMuse (@KnicksMuse) June 26, 2024

Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, Donte DiVincenzo, Mitchell Robinson, Deuce McBride, Julius Randle (s’il reste), OG Anunoby (s’il prolonge). Voilà le groupe qui tentera de déloger les Celtics de leur piédestal à l’Est.

On a vu la saison dernière le niveau d’intensité, de défense, de physicalité et surtout de résilience que pouvaient atteindre les Knicks de Tom Thibodeau. C’est notamment pour cela que certains voulaient voir New York titiller Boston en Finales de Conférence, les Celtics ayant été que trop peu challengés lors des deux premiers tours de Playoffs. Le duel n’a finalement pas eu lieu, mais Leon Rose a été suffisamment convaincu pour faire un gros coup dès la fin juin dans l’optique d’un affrontement futur.

Si la prolongation d’Anunoby se conclut dans les jours à venir, New York aura en OG et Mikal Bridges l’un des meilleurs duos à l’aile de toute la NBA, un duo réputé pour ses qualités de two-way players. Deux gars capables de planter 20 points chaque soir tout en étant hyper solides en défense. Typiquement le genre de profil qu’il faut pour espérer contrer Jayson Tatum et Jaylen Brown. Avec un Brunson calibre MVP, Julius Randle et toute la clique de soldats qu’il y a autour, les Knicks ont clairement le profil pour rentrer dans le lard des Celtics et potentiellement les faire transpirer sur une série de Playoffs à partir de 2025.

Certes, tout cela semble encore loin, et on en reste au stade de la théorie pour l’instant. Il faudra voir aussi quels sont les autres mouvements réalisés en NBA lors de cette intersaison 2024. Mais les Knicks pourraient bien représenter la première menace des Celtics dans leur quête du back-to-back la saison prochaine.

Source texte : ESPN