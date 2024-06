La Draft, c’est ce soir et le premier choix le plus probable s’appelle Zaccharie Risacher. Le Français a réalisé sa conférence de presse d’avant-draft et a assuré ne pas être obsédé par un statut de First Pick. Le principal, c’est de tomber au bon endroit.

Cette année, le premier choix de la Draft est encore assez incertain. Dans l’histoire récente de la NBA, c’était également le cas en 2022 lorsque Paolo Banchero a été récupéré par le Magic, mais dans l’ensemble c’est plutôt rare. Mais si un nom ressort ces dernières semaines, c’est assurément celui de Zaccharie Risacher. Selon Adrian Wojnarowski, il se dégage même de manière assez importante.

Zaccharie Risacher is “prominent” in the Hawks’ current decision-making process at No. 1 overall, per @wojespn.

Atlanta is not engaged in any trade talks around moving down either.

It appears likely Risacher will end up in Atlanta. pic.twitter.com/djIcKmxUCX

— Evan Sidery (@esidery) June 26, 2024

Mais si certains prospects arrivent à la Draft avec le seul objectif d’être le premier choix, ce n’est pas le cas de l’ancien joueur de la JL Bourg.

En conférence de presse, le Français a parlé de ses envies en vue de la cérémonie de ce soir. Des propos rapportés par Maxime Aubin, journaliste à l’Equipe :

“Je veux être dans une équipe qui veut me développer, avec laquelle je peux gagner, que je sois le premier choix, le deuxième ou le troisième.”

Les Atlanta Hawks seraient donc le destination la plus plausible pour l’ailier. En Géorgie, il pourrait bénéficier des conseils et caviars de Trae Young, pourrait progresser sans avoir la pression d’être la première option de l’équipe et formerait une paire de forwards, jeune, moderne, athlétique et excitante avec Jalen Johnson.

Mais Zaccharie Risacher ne met pas la charrue avant les bœufs et ne veut pas se projeter trop rapidement. Au micro de Vincent Goodwill de Yahoo Sports, le Français a joué la carte de la prudence :

“Tout peut arriver le soir de la Draft. Vous pouvez être sélectionné puis transféré en moins de 10 minutes. C’est fou. Je veux juste attendre et être sûr d’où je jouerai et vivrai.”

L’attente n’est plus bien longue. Rendez-vous ce soir dès 2h du matin au Barclays Center de New York.

Source texte : ESPN / L’Equipe / Yahoo Sports