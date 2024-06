A 48h de la Draft NBA 2024, la dernière mock draft d’ESPN indique les dernières tendances et les bruits de couloirs qui se murmurent dans les bureaux des franchises NBA. Pour savoir à quelle sauce seront mangés les Français et les principaux prospects, éléments de réponses ci-dessous !

Comme depuis plusieurs semaines, la mock draft est dominée par deux Français : Zaccharie Risgoacher en première position à Atlanta, Alexandre Sarr sur ses talons à Washington. Mais Jonathan Givony, le monsieur draft d’ESPN, souligne avant tout que les Hawks n’ont pas fait de choix définitif à quelques heures de la cérémonie. La possibilité de trade-down existe, un échange d’une des deux stars de leur effectif n’est pas exclu à terme, et les dirigeants ne sont pas indifférents au profil de Donovan Clingan. Il reste que les workouts avec Zaccharie Risacher se seraient bien déroulés, lui qui est toujours en pôle position.

A l’inverse, Alexandre Sarr ne s’est toujours pas entraîné avec les Hawks, malgré la volonté de la franchise de le voir à l’œuvre dans leurs locaux. Les Washington Wizards ne devraient pas hésiter s’il était encore disponible au deuxième rang, et la plupart des rumeurs laissent penser qu’un top 2 100% Frenchies est toujours envisageable.

Pour compléter le trio dans la loterie, Tidjane Salaün est toujours projeté en douzième choix chez le Oklahoma City Thunder. Après des tests dans la plupart des franchises du top 14, malgré une petite blessure à la cheville, la pépite de Cholet ne devrait pas glisser au-delà du deuxième pick des Portland Trail Blazers.

Nouvelle Mock Draft d’ESPN, à 2 jours de la grande cérémonie !

1 – Hawks : Zaccharie Risacher

2 – Wizards : Alexandre Sarr

12 – Thunder : Tidjane Salaun

30 – Celtics : Pacome Dadiet

47 – Magic : Melvin Ajinca

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🥰🥰🥰🥰 https://t.co/TDFyNnLcyW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2024

Au premier tour, Pacôme Dadiet a toujours un espoir d’être appelé par le Utah Jazz (choix 29) ou les Boston Celtics (choix 30). Testé par le Magic, le Heat, les Sixers, les Spurs, les Bucks et les Nets, l’ailier de 19 ans intéresse aussi les franchises de début de second tour et pourrait décrocher un contrat garanti autour de la place 30 ou 35. Enfin, Melvin Ajinca est toujours attendu au milieu du deuxième tour. ESPN le place 47e, sélectionné par le Orlando Magic.

Le lien de la mock Draft d’ESPN : ici