Marine Fauthoux : “Ça va beaucoup mieux, je n’ai plus du tout mal au dos”

Disponible après l’entraînement de l’Équipe de France de basket dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Marine Fauthoux s’est montrée très enthousiaste concernant son état de santé. Celle qui a effectué un contre la montre pour être de retour à Paris après son opération d’une hernie discale en mars se sent de mieux en mieux.

Elle ne veut pas brûler les étapes, mais son sourire fait plaisir à voir. À fond pendant l’opposition, disponible pour les médias après la séance des Bleues, Marine Fauthoux a expliqué ne plus ressentir aucune douleur au niveau du dos. Un signal fort et très bon à un mois du début des hostilités, et à 4 jours de la première rencontre de préparation face à la Finlande.

🎙️ Marine Fauthoux, sur son état de santé : “Ça va très bien, je n’ai plus du tout mal au dos, physiquement je me sens bien. Après, forcément, le rythme de match est encore un peu compliqué mais je suis confiante pour la suite.” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/fNDG6qV42P

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 25, 2024

Chaque chose en son temps, on devrait néanmoins voir – si elle joue ce weekend – une Marine Fauthoux au temps de jeu aménagé pour ne pas provoquer une rechute, ce qui serait le scénario cauchemar pour la joueuse, qui rêve de jouer les Jeux. Lors des mini-matchs organisés en fin de séance, elle a montré un beau visage, n’a pas compté en matière d’intensité. À voir si cela sera suffisant pour Jean-Aimé Toupane ce samedi, mais dans tous les cas, un deuxième match aura lieu dès lundi et les effectifs devraient être différents pour chaque match. Rendez-vous samedi à 21h pour la première rencontre !