Céline Dumerc : “Avec les Jeux Olympiques en France, on va se retrouver au coeur d’une belle tempête”

Alors que l’Équipe de France féminine a investi le Vendéspace (85) pour préparer ses deux premières rencontres de préparation aux Jeux Olympiques, Céline Dumerc – manageuse générale du groupe – s’est expliquée sur l’impact d’une telle compétition, disputée à la maison. L’excitation est présente, malgré l’impression d’aller vers l’inconnu.

À quatre jours de la première rencontre de préparation contre la Finlande, les Bleues ont montré un visage déterminé lors de la séance ouverte à la presse, où TrashTalk s’est rendu. Les phases de jeu sont intenses, les filles ont énormément d’envie. Après la petite session de tir qui a clôturé l’entraînement, Céline Dumerc a expliqué qu’elle trouvait très bon l’engagement de l’ensemble des présélectionnées, et qu’il ne serait que plus dur d’annoncer à 6 des 18 membres que l’aventure n’ira pas jusqu’au Jeux Olympiques. Le mode de raisonnement du staff pour choisir les 12 joueuses ? La complémentarité.

🎙️ Céline Dumerc : “Les 18 filles savent malheureusement que 6 devront quitter l’aventure […] elles sont à 300%, mais à un moment donné… c’est la complémentarité, le meilleur groupe et pas forcément les meilleures joueuses qui formeront l’équipe”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Bt063muIoJ

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 25, 2024

Pour autant, c’est aussi une forme de stress qui subsiste dans l’ensemble du groupe. Lié à l’échéance à venir : des Jeux Olympiques en France, un événement d’une ampleur inédite pour l’ensemble des équipes nationales, qui doit être préparé au mieux sur le plan mental. Ce qu’il faudra gérer ? L’engouement jamais vu jusqu’ici, qui peut être positif, mais aussi négatif si les prestations sont mauvaises. Dumerc voit ça avec excitation, bien qu’il s’agisse d’un point absolument stratégique dans la préparation mentale des joueuses.

🎙️ Céline Dumerc : “Un élément qu’on ne maîtrise pas, car on ne l’a jamais vécu, ce sont les Jeux Olympiques en France. On va se retrouver en plein coeur d’une belle tempête, mais ça on ne connaît pas. Et chacun y travaille individuellement.” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/gELpFaN9tR

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 25, 2024

La France jouera samedi et lundi face à la Finlande au Vendéspace, les deux matchs auront lieu à 21h.