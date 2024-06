Si tous les yeux ou presque sont tournés vers la Draft NBA de ce mercredi, n’oublions pas que la Free Agency approche également à grands pas (30 juin). Parmi les gros dossiers à suivre au cours de l’intersaison 2024 : Klay Thompson. L’arrière star des Warriors n’a toujours pas prolongé à Golden State et les rumeurs autour d’un potentiel départ pèsent de plus en plus. On fait le point sur sa situation.

Klay Thompson est une légende des Golden State Warriors, frère d’armes historique de Stephen Curry sur les lignes arrières de la franchise. Klay peut toujours produire un peu moins de 20 points de moyenne avec une bonne adresse de loin, mais à 34 ans, son prime est dans le rétroviseur et la franchise est à la croisée des chemins.

Klay Thompson, rappel de sa situation personnelle et contractuelle

Le 1er juillet 2019, Klay Thompson est All-Star tous les ans depuis cinq saisons, a remporté trois bagues, et signe logiquement une belle prolongation de contrat de 190 millions sur cinq ans. Après deux saisons blanches, des opérations lourdes et 941 jours d’absence, l’arrière parvient à revenir sur ses deux genoux. Le 10 janvier 2022, “Heeee’s baaack“, et l’émotion accompagne un retour trop attendu. Les trois saisons de Killa Klay post-blessure sont toutes parmi les moins efficaces de sa carrière (43% au tir et 39% de loin, c’est dire les standards de zinzin) mais la dynastie parvient quand même à conclure avec une ultime bagouze.

Il reste que la campagne 2023-24 est particulièrement délicate. Les Warriors galèrent toute la saison, et Klay est pointé du doigt pour un manque d’impact, de leadership et d’efficacité. Point d’orgue de la descente aux enfers, l’arrière envoie un horrible 0/10 au tir dans l’élimination au Play-in tournament face aux Kings. Payé 40 millions la saison, ça fait un sacré écart. Et le voilà qui arrive libre à la Free Agency.

Car au cours de la saison, Klay Thompson a refusé une prolongation de 48 millions de dollars sur 2 ans. Alors que la franchise tente de trouver un compromis, les négociations sont souvent décrites comme “au point mort” ces derniers mois. Malgré le business, l’aspect émotionnel est immense et le General Manager doit faire des choix.

“Je pense qu’être raisonnable et rationnel, c’est toujours comme ça que je vais fonctionner. Mais dire qu’à propos d’un gars comme Klay Thompson, qui a tant signifié pour cette franchise, qu’il faut complètement enlever l’émotion, je pense que c’est presque impossible.” – Mike Dunleavy Jr., GM des Warriors

“A guy like Klay Thompson, a guy who’s meant so much to this franchise, to completely strip the emotion from it, I think that’s almost impossible, but this is a business.”

GM Mike Dunleavy Jr. on the emotions and sentiment behind the Klay Thompson negotiations from his side pic.twitter.com/U8TdiwOsd0

— KNBR (@KNBR) June 24, 2024

Au 25 juin 2024, les Golden State Warriors souhaitent prolonger Klay Thompson. En conférence de presse, Mike Dunleavey Jr. n’a pas laissé planer le doute : “Nous voulons qu’il revienne“. Selon le nouveau CBA, les négociations ont repris à la fin des Finales NBA, mais le challenge n’est pas évident. En plus de devoir gérer le cas Chris Paul, les Warriors ont déjà une enveloppe salariale de 175 millions pour la saison à venir. Les comptes sont dans le rouge.

Quels scénarios pour Klay à la Free Agency ?

Klay Thompson, qui a “unfollow” la franchise sur les réseaux sociaux, aura probablement des prétendants le 30 juin, jour de l’ouverture de la Free Agency 2024. Shams Charania le décrivait “très ouvert à l’idée de tester le marché” au sortir du Play-in tournament. L’insider de The Athletic citait notamment un intérêt prononcé du Orlando Magic et des Dallas Mavericks.

Si Klay Thompson venait à quitter l’équipe qui l’a sélectionné en 11e position lors de la Draft 2011, le Magic pourrait être une destination possible. En plus d’avoir un projet jeune, prometteur et en grand besoin de shoot extérieur, Orlando pourrait se servir des 40 millions de cap space disponibles pour aligner les billets.

Klay Thompson and the Magic have mutual interest heading towards free agency, per @ShamsCharania on @RunItBackFDTV.

Orlando will have around $40 million in cap space to offer Thompson a deal the Warriors aren’t comfortable matching. pic.twitter.com/gCc65ANwk6

— Evan Sidery (@esidery) May 6, 2024

A Golden State, Mike Dunleavy, Steve Kerr ou Stephen Curry ont tous affiché le même état d’esprit : le souhait de voir Klay prolonger, mais le dossier semble un casse-tête particulièrement complexe. Le seul scénario envisageable d’une prolongation dans la baie induirait nécessairement un salaire bien plus bas que ses 40 millions annuels. Reste à savoir à combien le joueur se valorise actuellement, et combien d’années espère-t-il récupérer sur son futur et probable dernier “gros contrat”.

Fin du noyau le plus emblématique de ces dix dernières années entre Curry, Thompson et Green ? Victoire de l’amour entre l’arrière et sa franchise ? Premiers éléments de réponse dès le 30 juin à minuit.

