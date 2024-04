Klay Thompson “très enclin à tester le marché”, Magic et Mavericks sur le coup ?

Invité à parler de Klay Thompson après l’élimination des Warriors en Play-in, Shams Charania a évoqué la situation du joueur vis-à-vis des Warriors. Aucun accord contractuel n’a encore été trouvé pour le Splash Bro, qui sera libre cet été et compte bien tester le marché. Selon The Athletic, Magic et Mavericks seraient attentifs à l’évolution du dossier.

Qui veut d’un joueur à 0/10 au tir dans un match important ? Non, on est très dur avec Klay Thompson, qui reste un joueur de très grand talent. Inconstant, mais très talentueux. Son palmarès parle de toute façon pour lui. Toujours est-il qu’à quelques mois de la fin de son contrat avec les Warriors, aucune décision n’a été prise entre Thompson et les Warriors, et les discussions semblent patiner. Les déclarations de Stephen et Dray après la défaite à Sacramento, qui manifestent du soutien et l’envie de continuer à 3, sont bienvenues mais ne résoudront pas tout.

Prétentions sans doute trop grosses d’un côté, envie de se protéger de l’autre en mettant un paquet de biftons raisonnable sur la table. Un montant qui assurerait de la flexibilité pour tenter un éventuel gros coup sans exploser la tirelire, et qui serait peut-être plus proche du niveau actuel de Killa Klay.

Tout cela engagerait donc le joueur a regarder ailleurs, selon Shams Charania. Les montants proposés pour le quintuple All-Star et quadruple champion NBA seront sans doute généreux, mais cela reviendrait à briser une équipe de légende, qui a marqué une décennie de basketball. C’est là dessus que l’insider insiste d’ailleurs.

“Klay Thompson est très ouvert au fait de tester le marché cet été… Ce sera sans doute le plus dur appel de sa vie, s’il finit par trouver une place ailleurs et partir… Appeler Stephen Curry, appeler Draymond Green, les appeler et leur dire ‘Je m’en vais’.” – Shams Charania

Les Mavericks et le Magic suivent le dossier, selon The Athletic. Quel montant proposer pour s’attacher les services de Klay ? Sans doute plus que les Warriors, même beaucoup plus. Golden State possède l’argument du coeur, sans doute le plus fort à l’heure actuelle.

Source : Shams Charania, The Athletic