Poussé sur le banc par son coach Steve Kerr, Klay Thompson a répondu par sa meilleure performance de la saison jeudi à Utah. Mais cette dernière n’enlève pas les incertitudes entourant l’avenir du Splash Bro, destiné à être agent libre cet été.

Klay Thompson est un ancien All-Star de 34 ans, toujours capable de fulgurances mais assez clairement sur le déclin, et qui est en dernière année de contrat. N’ayant toujours pas trouvé d’accord avec les Warriors sur une extension, Thompson est ainsi au centre de diverses rumeurs sur son avenir.

L’insider Shams Charania, toujours bien informé, vient de les alimenter sur The Pat McAfee Show.

“Il sera agent libre à la fin de la saison. Je m’attends à ce qu’il teste le marché” a déclaré Shams. “Je m’attends à ce que les deux équipes de Los Angeles (Lakers et Clippers, ndlr.), les deux équipes de Floride (Heat et Magic), et potentiellement deux équipes de la Côte Est, s’intéressent à Klay Thompson.”

Verra-t-on un jour Klay Thompson sous un autre maillot que celui des Warriors ?

C’est une vraie possibilité au vu de la situation contractuelle de l’arrière et du scénario de la saison actuelle. Avec les hauts et les bas qu’il connaît cette année (à l’image des Warriors, seulement 10e de l’Ouest), Klay Thompson essaye actuellement de s’adapter à un rôle réduit, qu’il se dit prêt à assumer mais qui n’est pas facile à accepter pour autant. Surtout pour un joueur qui a été All-Star, All-NBA, et l’un des piliers de la dynastie Warriors avec quatre bagues de champion.

Maintenant, c’est justement cet attachement aux Warriors, à Stephen Curry, Draymond Green et Cie, qui pourrait pousser Klay à rester dans la Baie quitte à faire un gros sacrifice financier sur son prochain contrat. Malgré les galères qu’il a pu connaître cette saison, Thompson a plusieurs fois indiqué sa volonté de rester dans l’équipe de son cœur et d’aller jusqu’au bout avec elle.

Difficile de dire comment le dossier Klay Thompson évoluera d’ici cet été, mais il y aura forcément des équipes ambitieuses sur le coup. On pense particulièrement aux Lakers qui pourraient jouer la carte du “retour à la maison”, Klay étant né à Los Angeles et son papa Mychal ayant porté le maillot pourpre et or entre 1987 et 1991.

Alors, vous le voyez où vous ? Warriors ? Lakers ? Ailleurs ?

Source texte : Shams Charania

