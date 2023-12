Dans le dur comme l’ensemble de l’équipe des Warriors actuellement, Klay Thompson n’arrive pas à voir le bout du tunnel. Et c’est carrément son avenir à Golden State qui pose question aujourd’hui, lui qui est toujours dans sa dernière année de contrat après avoir refusé une prolongation cet été.

48 millions de dollars sur 2 ans.

Voilà ce que les Warriors avaient proposé à Klay Thompson cet été lors des négociations concernant une prolongation de contrat. Offre refusée par le Splash Brother, de façon assez logique puisqu’il restait sur sa saison la plus prolifique à 3-points (301 tirs primés l’an passé à 41,2% de réussite, 21,9 points de moyenne). L’arrière de 33 ans estimait qu’il valait plus que ça et comptait bien le prouver une nouvelle fois cette saison, dans sa dernière année de contrat.

On peut dire aujourd’hui que les choses ne se passent pas vraiment comme prévu.

"[Klay Thompson's] future has been in question…I'm told that the Warriors offered a deal, 2 years in the range of 48 million dollars in an extension to Klay Thompson before the season, and now there's no deal."@ShamsCharania on the current state of the Golden State Warriors.… pic.twitter.com/B0T6rRMo5K

— Run It Back (@RunItBackFDTV) December 13, 2023

Au milieu des grosses galères de Golden State (11 défaites sur les 15 derniers matchs, bilan de 10-13, 11e à l’Ouest), Klay Thompson a beaucoup de mal à retrouver la lumière. Il reste sur une perf’ fantomatique contre Phoenix – 7 points en 27 minutes à 2/10 au tir – et a même été benché dans le money-time en compagnie d’Andrew Wiggins et Kevon Looney. “Je l’ai mérité, j’ai joué comme de la merde” a carrément avoué Klay, frustré par la tournure des événements.

Cela fait depuis le début de la saison que Thompson est largement en dessous de ses standards. Il réalise sa saison la moins productive (15,4 points) depuis son année rookie et n’a jamais shooté aussi mal (39,7% au tir, 34,3% à 3-points) depuis son arrivée en NBA en 2011. Autant dire qu’il est en train de griller tous ses arguments en vue des négociations pour une prolongation de contrat.

“Son futur pose question. Avant la saison, ils (Klay et les Warriors) étaient loin d’un accord. On m’a dit que les Warriors lui avaient offert un deal de 2 ans et 48 millions de dollars. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de deal et ils iront jusqu’au bout de la saison.” – Shams Charania

Il y a encore quelques semaines, on imaginait mal Klay Thompson et les Warriors ne pas continuer l’aventure ensemble après la saison 2023-24, et ce malgré leurs différends dans les négociations. Mais désormais, alors que la dynastie californienne semble se rapprocher plus que jamais de sa date de péremption, on peut se demander si Thompson fera encore partie du paysage dans quelques mois…

__________

Source texte : Shams Charania

On a night when Draymond Green was ejected again, Klay Thompson missed eight of his 10 shots and seven of his eight 3s.

This was the first time he’s been benched in crunch time.@anthonyVslater on a disastrous night for the Warriors and what it means:https://t.co/b5MdMNGRYf pic.twitter.com/sfL4XAFTHM

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) December 13, 2023