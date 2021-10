Klay Thompson va retrouver l’entraînement complet le mois prochain : le retour du Splash Bro se précise, et nous on se frotte les mains

On l’attend. On l’attend tous. Klay Thompson, absent ces deux dernières saisons, continue de préparer son grand retour en NBA. Et on vient d’avoir une petite update par rapport à l’avancée de sa rééducation. Spoiler, les nouvelles sont plutôt encourageantes.

Quand est-ce que Klay Thompson retrouvera les terrains ? Désolé, on ne peut pas encore répondre précisément à cette question. Par contre, ce qu’on peut vous dire aujourd’hui, c’est que le Splash Brother devrait pouvoir retrouver l’entraînement complet le mois prochain. La nouvelle a été balancée par Shams Charania de The Athletic/Stadium. On le sait, dans chaque processus de rééducation longue durée, le fait de pouvoir retrouver l’entraînement complet représente une étape importante. Cela montre que le retour officiel sur les parquets NBA se rapproche sérieusement. Mais est-ce que ça signifie que Klay Thompson pourra rejouer aux côtés de Stephen Curry dès le mois de novembre ? Pas si vite. Le président des opérations basket des Warriors Bob Myers parlait plus de décembre voire janvier pour un retour de Klay, et on reste pour l’instant sur le même timing. Car une fois qu’il pourra s’entraîner normalement avec les Warriors, Thompson aura probablement besoin de quelques semaines pour monter en puissance et atteindre la forme adéquate afin de participer à des matchs NBA. Deux années blanches pour une rupture d’un ligament du genou et une déchirure du tendon d’Achille, on appelle ça l’enchaînement de la mort, et les Dubs ne prendront évidemment aucun risque avec leur All-Star.

"I'm told Klay Thompson will be cleared for full practice over the next month or so." Our NBA Insider @ShamsCharania on the timetable for Thompson's return to the Warriors.https://t.co/D0mlHE0kKl pic.twitter.com/vnK4vTbA1O — Stadium (@Stadium) October 14, 2021

En attendant Klay, c’est Jordan Poole qui prendra le spot d’arrière titulaire. On en parlait il y a quelques jours, Poole cartonne pas mal depuis le début de la présaison et confirme ainsi les gros progrès déjà démontrés la saison dernière. Ses stats sur les quatre matchs de prépa joués par les Warriors ? Plus de 23 points de moyenne, à 51,6% au tir dont 40% du parking. Il est chaud le gamin ! Alors oui, on peut dire que ce n’est que de la présaison, mais ses perfs sont clairement dans la continuité de ce qu’il a montré l’an passé. Jojo semble bien parti pour franchir un nouveau cap cette année, lui qui compte bien profiter de l’opportunité qui se trouve devant lui pour devenir une pièce importante du dispositif Warriors, avec ou sans Klay. Le talent, il l’a, la confiance aussi. Il suffit de voir les moves qu’il sort balle en main (coucou Wayne Ellington, coucou Chaundee Brown) pour se rendre compte qu’il n’a pas froid aux yeux. Si Jordan Poole poursuit son ascension actuelle et confirme sa belle forme du moment, on dit… attention aux Warriors.

La rééducation de Klay Thompson se passe bien et Jordan Poole s’amuse en présaison, autant dire que les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de la Baie de San Francisco. De quoi aborder la saison régulière sereinement en attendant le grand retour du Splash Brother.

Source texte : The Athletic/Stadium