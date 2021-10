NBA Top 5 du jour : Paul Millsap se met à coller des posters, ça va vite devenir n’importe quoi à Brooklyn

Avant-dernier Top 5 de cette pré-saison, ce qui signifie littéralement que demain ce sera le dernier, et à ce lieu commun rajoutons simplement que cela signifie que ce week-end… nous dormons. Incroyable nouvelle mais qui ne l’est pas tout autant que de voir Paul Millsap s’élever tel un oiseau, car la pré-saison c’est aussi le théâtre de tous les possibles. Envoyez le Top 5 !

On commence avec une action que l’on a pas forcément l’habitude de voir : Karl-Anthony Towns seul du parking pour beat the buzzer, et vous remarquerez que quand on dit seul c’est vraiment seul. On enchaine avec un bail que l’on devrait par contre voir beaucoup plus souvent cette saison, avec un Trae Young inspiré pour servir De’Andre Hunter, là aussi au buzzer, là aussi pour l’honneur d’une fin de quart-temps. Un peu plus aérien fut par contre Kevin Durant quand il expliqua à Jaden McDaniels ce qu’était un vrai freak, alors que Richaun Holmes nous promet une fois de plus quelques sacrées envolés cette saison, même avec Anthony Davis en premier spectateur. Mais le héros de la nuit n’est autre qu’un papy qui fait de la résistance au pays des ring chasers, Paul Millsap pour ne pas le nommer, lequel monte au poster sur un Taurean Prince tout étonné de voir l’ancêtre s’élever dans les airs comme s’il avait 20 piges.

Du bucket de loin et du gros poster au goût d’imprévu, voilà donc pour cet avant-dernier Top de la pré-saison. Vite vite la suite !