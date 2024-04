Savez-vous ce qu’il s’est passé les douze dernières fois lors desquelles les Lakers ont croisé les Nuggets ? Allez, faites un effort, on est sûr que vous avez déjà compris.

Les Lakers sont aux Nuggets ce que les Lebrun sont à Ma Long. LeBrun James, y’a quelque chose, on va creuser.

Douze défaites de suite ça commence à causer, mais partons du principe pour ne pas pinailler que ça veut tout simplement dire qu’une division sépare les deux franchises depuis bientôt deux ans. 4-0 la saison passée en finale de conférence, 3-0 cette année au premier tour et une fin de série qui ne fait plus un doute, c’est rude pour les Lakers mais c’est tellement logique.

Dans ce match ? Les Lakers ont mené, encore, de dix points et plus, encore, mais, une fois de plus… tout était fini dès lors que les champions en titre ont accéléré. Anthony Davis a tout d’abord été phénoménal mais a vite été éclipsé par la manière avec laquelle les joueurs de Mike Malone ont déroulé en sortie de vestiaire. LeBron James s’est éteint en seconde période, là où un quatuor bien trop focus (Jokic, Murray, Gordon, Porter Jr.) s’occupait de briser les derniers rêves des Angelinos.

29 points (career high en Playoffs) et 15 rebonds pour Aaron Gordon, 24 points, 15 rebonds et 9 passes pour Nikola Jokic, MPJ qui rentre tout ce qu’il veut au quatrième quart, mais plus important encore que les stats, c’est cette impression de laxisme, d’abandon de la part des Lakers qui peut marquer ce matin. Une équipe qui court, un peu, et l’autre qui marche, beaucoup, et si vous rajoutez le coaching, l’assise collective et le vécu dans cette équipe de Denver on se dit que la série en cours face aux Lakers pourrait durer encore 80 matchs.

Les Nuggets mènent 3-0 dans cette série qui n’en est même pas une. Il y a un monde d’écart entre les deux équipes, entre des champions en titre qui ne prennent même pas la peine de forcer, et des Lakers désemparés, sans solution, et qui ne cherchent même pas à en trouver. Ça doit être très long pour eux, vraiment.