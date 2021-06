3 équipes du dernier carré de la bulle éliminées au premier tour des Playoffs : on dirait que le voyage chez Mickey a laissé des traces…

Lakers, Heat, Nuggets, Celtics. Ces quatre équipes formaient le dernier carré des Playoffs 2020 dans la bulle de Disney, avec Los Angeles et Miami dans le rôle de finalistes. Aujourd’hui ? Il ne reste plus qu’une équipe en course parmi ces quatre à la fin du premier tour des Playoffs, à savoir Denver. Curieuse coïncidence n’est-ce pas ?

71 jours. C’était la durée exacte de l’intersaison pour les Lakers et le Heat, la durée entre les Finales NBA 2020 début octobre et le début de la saison 2020-21 fin décembre. L’intersaison la plus courte de l’histoire, tout simplement. Difficile dans ces conditions de recharger les batteries, encore plus difficile ensuite de tenir le rythme d’une campagne caractérisée par un calendrier condensé ainsi qu’un protocole COVID très strict. Mais les franchises de Los Angeles et Miami ont dû faire avec, tandis que Boston et Denver – finalistes de conférence à Orlando – ont eu droit à une petite quinzaine de repos supplémentaire. Vu leur parcours chez Mickey, toutes ces équipes possédaient évidemment de grandes ambitions cette année, mais trois sont déjà en vacances. Dans la Conférence Est, le Heat et les Celtics ont respectivement terminé sixième et septièmes au terme de la saison régulière, avant de prendre plein tarif au premier tour des Playoffs. Miami ? Balayé 4-0 par Milwaukee. Boston ? Surclassé par Brooklyn 4-1. Les champions en titre de Los Angeles – septièmes en régulière et donc obligés de passer par le play-in tournament comme leurs rivaux historiques de Boston – viennent quant à eux de rejoindre ce groupe après leur défaite 4-2 face aux Suns. Il ne reste donc aujourd’hui plus que les Nuggets, qui ont réussi à se débarrasser des Blazers en remportant leur série du premier tour des Playoffs 4-2, après avoir décroché leur place sur le podium de l’Ouest après 72 rencontres.

Les Lakers, le Heat et les Celtics n’ont évidemment pas connu la même saison, mais ils ont traversé des galères similaires. Le COVID et son protocole forcément, mais ça c’était pour tout le monde, même si certaines franchises – dont Boston – ont été touchées plus que d’autres. Et puis les blessures évidemment. LeBron James et Anthony Davis ont passé plusieurs semaines à l’infirmerie et n’étaient pas à 100% en Playoffs, Jimmy Butler a démarré la saison en ratant 12 matchs sur 18, et les Celtics ont bouclé leur saison avec Jaylen Brown (qui n’a pas du tout joué en Playoffs) et Kemba Walker à l’infirmerie. De nombreuses absences donc, à tel point que les Floridiens et les C’s ont parfois dû se débrouiller avec un cinq majeur complètement WTF et une rotation à huit joueurs en pleine saison régulière. Compliqué tout ça. S’il est toujours difficile de prouver le lien entre les pépins physiques et un manque de repos, ces équipes ont tiré la langue cette saison pour finalement terminer sur les rotules. Usées physiquement mais sans doute aussi mentalement, elles n’ont pas pu rééditer leur parcours de 2020, ce qui n’est finalement pas très surprenant. Alors attention, on ne dit pas que ça explique tout non plus hein. On n’est pas là pour leur trouver des excuses, et on peut notamment pointer du doigt des choix critiquables en matière de recrutement pour chacune de ces trois franchises. Mais dans le même temps, ce n’est sans doute pas un hasard si elles se retrouvent toutes les trois déjà en vacances aujourd’hui.

Il ne reste donc plus que Denver en course, qui a réussi à plutôt bien s’en sortir en saison régulière, même si les Nuggets ont eux aussi été touchés par une grosse blessure, celle de Jamal Murray. Opposés aux Suns, ils vont désormais tenter de retrouver leur place en Finales de Conférence pour ainsi être le seul représentant du dernier quatuor de la bulle.