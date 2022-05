Un Game 3 de Playoffs dans une série qui est égalité 1-1, c’est toujours un tournant. Bonne nouvelle, c’est le scénario auquel on va avoir droit cette nuit à Boston (2h30) pour la troisième manche opposant les Celtics au Heat. Miami avait remporté la première manche, Beantown la seconde, hâte de voir ce que les deux équipes ont en stock ce samedi.

Sans aucun doute, le Heat a pris un coup sur la tête il y a deux jours. Vainqueur du Game 1 sous l’impulsion d’un énorme Jimmy Butler et d’un troisième quart-temps de folie, les hommes d’Erik Spoelstra ont coulé face à des Celtics bien déterminés à rentrer à Boston avec une victoire en poche et donc l’avantage du terrain. Prendre 25 pions dans la bouche à la maison, c’est typiquement le genre du truc qui passe mal au pays de Pat Riley et on s’attend donc à une grosse réponse de la part des Floridiens, et notamment d’un homme : Bam Adebayo.

8 points, 6,5 rebonds, 1,5 passe, seulement dix shoots tentés au total, voilà la production du pivot floridien sur les deux premiers matchs contre Boston. Des chiffres qui sont très loin de ceux établis en saison régulière (19,1 points, 10,1 rebonds, 3,4 passes) et qui sont indignes de son talent ainsi que de son contrat (163 millions sur cinq ans). Comment expliquer cette faillite offensive sur ce début de série ? Est-ce que le Heat ne l’utilise pas assez ou Bam doit-il simplement se bouger pour peser plus ? La vérité se situe comme souvent un peu au milieu. Miami n’est pas le genre d’équipe d’un point de vue style de jeu à donner le ballon au poste à Bam pour le laisser faire son chantier. Et Adebayo n’est pas vraiment le genre de pivot à jouer dos au panier pour marquer ses points. Mais peut-être que Coach Spo doit solliciter plus de systèmes pour permettre à Bam d’être plus souvent à la conclusion des actions, notamment à travers de simples pick & rolls par exemple. Et ce sera ensuite à Adebayo de prendre ses responsabilités pour punir la défense celte, même à mi-distance s’il le faut car il en est capable. Peu importe par quel moyen, l’intérieur All-Star doit mettre la vitesse supérieure car s’il continue cette série en ayant aussi peu d’impact en attaque, ça risque de devenir compliqué pour Miami.

Élément qui pourrait aider Bam dans ce Game 3, l’absence potentielle du pivot de Boston Robert Williams III. Ce dernier a encore une fois le genou qui siffle et est incertain pour la rencontre de cette nuit. Au niveau de l’infirmerie côté Miami, on se demandait si P.J. Tucker allait être de la partie après avoir quitté ses copains lors de la deuxième manche à cause d’un bobo au genou, bonne nouvelle la blessure ne serait pas trop sérieuse et P.J. va tenter de répondre présent comme à son habitude. On pourrait même voir Kyle Lowry – touché aux ischios sur ces Playoffs 2022 – en tenue pour la première fois de la série si l’on en croit les derniers bruits de couloir. Est-ce qu’un retour de l’ancien Raptor peut aider Bam Adebayo à lancer sa série ? Pourquoi pas, toute aide est la bienvenue en tout cas.

Il y a deux ans, dans la bulle de Mickey, Bam Adebayo avait lâché peut-être son meilleur match en carrière face aux Celtics lors du Game 6 des Finales de Conférence Est. On n’attend pas de lui qu’il plante 30 points avec 15 rebonds face à cette version-là de Boston, mais on attend clairement un Bam beaucoup plus impactant dans la peinture. C’est le moment de répondre grand !