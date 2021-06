Nike Kyrie 7 & KD 14 Kyrie X KD : la collab qui tue sur le terrain et sur tes petons

Si déjà sur le parquet ils sont beaucoup trop cheatés individuellement comme collectivement, et que maintenant ils collaborent sur le marché des sneakers ? C’est juste inarrêtable pour les concurrents. La Nike Kyrie 7 & KD 14 Kyrie X KD sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Mais qu’est-ce qu’ils sont mignons les deux copains : « oh non c’est toi le plus beau » « non c’est toi » « vas-y toi raccroche » « vas-y toi mets 40 points sur les Bucks »… On connait le dernier protagoniste du trouple qui risque d’être jaloux mais ce n’est pas de sa faute puisque ce sont ses parents qui lui ont interdit de suivre l’influence vestimentaire de ces deux gars. Ses parents sont d’une entreprise rivale (disons que le logo a trois barres et qu’il commence par ADI puis finit par AS). Enfin bref vous n’avez rien vu. Kyrie Irving et Kevin Durant sont donc très amis, ils nous ont beaucoup fait rigoler l’année dernière lorsque Durantula était tout le temps sur le banc et que Uncle Drew faisait l’école buissonnière pour rejoindre son meilleur copain. Une belle amitié s’est formée, à tel point que le Grand Manitou, le Dalaï Lama, le Didier Raoult, Kyrie ; avait exprimé qu’il ressentait que dans une autre vie, il était/incarnait son coéquipier. Cool. Bizarre. En tout cas, puisque Nike est très ouvert d’esprit et est très porté business, la firme a bien voulu proposer cette belle collaboration Nike Kyrie 7 & KD 14 Kyrie X KD. Ils rajoutent à ce nom le terme malin « Ky-D » (KYrie et kD si c’était pas clair la team).

La Nike Kyrie 7 Ky-D Weatherman reprend donc les formes et les technologies de la Nike Kyrie 7 mais avec des motifs et des couleurs de la Nike Zoom KD 4 Weatherman. Honnêtement… c’est stylé. Kevin Durant rêvait d’être présentateur météo, d’où les cercles de couleurs de prévision météo (on n’est pas météorologue mais ce n’est pas bon signe si Tatiana Silva nous présentait ça). Cette carte météo thermique est localisée par rapport à la heat-map­ des pieds de l’homme aux comptes Twitter multiples. Si on y rajoute les technologies typiques de Kyrie Irving, on a une unité Air Zoom Turbo courbée à l’avant-pied qui permet de se plier dans différentes directions, parfait pour un mec qui manie le ballon et ses appuis aussi bien que nous manions un paquet de chips. Les lacets sont également optimisés pour un confort et un maintien impeccable. Ensuite, la semelle, travaillée à l’ordinateur (pas faite avec l’imprimante 3D de ton collège, ne t’en fais pas) permet une adhérence dans absolument tous les sens. Enfin, une adhérence en caoutchouc à l’intérieur du pied et un col rembourré pour le maintien du tendon d’Achille.

La Nike KD 14 Ky-D Dream reprend logiquement les formes et technologies de la KD 14 mais oh oh surprise, avec les couleurs de la Nike Kyrie 1 Dream. Honnêtement… c’est toujours aussi stylé. Cette Kyrie 1 Dream était dans la famille des premières signature shoes d’Uncle Drew et évoquait le rêve de l’Australien Américain de jouer dans la NBA, le jour de Noël. Les motifs se retrouvent donc sur la paire du numéro 7 des Nets, des motifs assez éparpillés et nombreux et bizarres (exactement comme l’esprit du platiste). Le mot-clé des technologies pour ces chaussures : l’endurance. Les différentes couches et le strap au milieu permettent de réduire les mouvements de pied à l’intérieur de la chaussure, pour réduire la fatigue. Il parait que la chaussure tire aussi à trois points pour toi pour que tu n’aies pas à trop suer… L’amorti Zoom Air sur toute la longueur ainsi que la mousse Cushlon offrent un bon retour d’énergie pour des performances durables. La semelle est également multidirectionnelle, équipée d’un GPS dernier cri bien sûr, et la pièce rigide offre encore de la stabilité. Du coup on a une chaussure très confortable, qui ne fait pas le boulot à ta place certes mais qui réduit bien la fatigue. Maintenant deux fun facts sur la chaussure : 1) collées, les semelles font une tête de mort (relativement très stylé). 2) le strap sur la chaussure a la forme de la faux de la Mort, parce que Big Cupcake est un tueur, parce que Big Cupcake a le physique long et fin de la Faucheuse.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Nike Kyrie 7 Anime, le modèle est sympa et tout est cool en fait.

la Nike Kyrie 7 Anime, le modèle est sympa et tout est cool en fait. On les voit déjà ses pieds : James Harden forcément, pas pour remuer le couteau dans la plaie car il ne fait pas partie de la collab, mais parce que son style de jeu peut être un bon mélange des deux joueurs et de leurs technologies.

James Harden forcément, pas pour remuer le couteau dans la plaie car il ne fait pas partie de la collab, mais parce que son style de jeu peut être un bon mélange des deux joueurs et de leurs technologies. L’occasion parfaite pour les porter : quand il faut présenter la météo…

quand il faut présenter la météo… On aime : la collab entre les deux franchement c’est sympa.

la collab entre les deux franchement c’est sympa. On aime moins : la collab entre les deux sur le terrain parce qu’ils sont beaucoup beaucoup trop forts.

Une belle collaboration, météo d'abord puisque les deux joueurs peuvent faire monter très vite la chaleur dans une salle comme ils peuvent la refroidir, puis à propos des rêves puisqu'ils ont persévéré et qu'aujourd'hui ils peuvent à leur tour inspirer des jeunes. C'est cette belle image des rêves d'enfants qui nous touche et qui ont marqué les deux superstars puisqu'ils ont choisi de représenter cet aspect dans la chaussure de l'autre.

