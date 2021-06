Anthony Davis a essayé, mais Anthony Davis n’a pas pu : cinq minutes de souffrance puis l’impuissance, la soirée fut terrible pour AD

C’était la grande question qui entourait le Game 6 de la série entre les Suns et les Lakers : Anthony Davis sera-t-il sur le terrain pour aider les siens à éviter l’élimination ? Finalement, AD a tenté de jouer mais très vite, on a vu que ça n’allait pas durer.

Touché à l’aine dans le Game 4 puis forfait lors du Game 5, Anthony Davis ne voulait pas quitter la scène sans au moins tenter le coup. Quand vous évoluez aux Lakers et que vous êtes face à un match qui peut officiellement mettre fin au règne de la mythique franchise californienne, vous vous sentez presque obligé de mettre les sneakers malgré la blessure. Et ça, il faut lui laisser, même si Davis savait probablement avant même le coup d’envoi que ça allait être très compliqué de tenir. Au final, il a tenu cinq minutes. Cinq minutes de souffrance, cinq minutes où il était sur une jambe, incapable de bouger correctement. Une image difficile à voir et AD n’a pas eu d’autre choix que de laisser ses copains se débrouiller sans lui. Quand on dézoome un peu, on se demande quand même ce qu’espéraient les Lakers de la part de Davis cette nuit. Pour Charles Barkley, qui peut aussi dire des choses pertinentes parfois, « Davis n’aurait pas dû être sur le parquet lors de ce Game 6 ». Ce n’est pas comme si AD avait fait une KD lors des Finales NBA 2019, avec un énorme début de match brisé ensuite par une blessure. Dès les premiers instants, on a vu que ça n’allait pas faire long feu pour le monosourcil. Et pendant les minutes où il était sur le parquet, les Suns ont fait l’écart en enchaînant les tirs du parking. Un début de match qui a donné le ton de la soirée, et les champions en titre n’ont jamais réussi à sortir la tête de l’eau. Est-ce que les Lakers seraient mieux rentrés dans le match avec un cinquième joueur vraiment opérationnel sur le terrain ? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que Davis voulait se transformer en source d’inspiration pour son équipe en tentant le coup ? Probablement. Mais ce qui est certain, c’est que les Angelinos ont vécu le pire scénario pour entamer ce Game 6 décisif.

« Je ne me suis jamais vraiment senti bien, mais je voulais essayer. Ma nature compétitive m’a poussé à aller sur le terrain pour tenter d’aider l’équipe le plus possible. Mon corps n’a pas voulu. » – Anthony Davis, via ESPN

La suite pour Anthony Davis, c’est du repos. Selon ESPN, il aura besoin de dix jours à deux semaines pour mettre ce bobo derrière lui, une durée qui remet encore une fois sur la table le débat sur sa participation au Game 6 de jeudi. Au final, cette ultime blessure – qui a succédé à un autre pépin au genou gauche lors de la série contre les Suns – n’est que la dernière d’une campagne plombée par les problèmes physiques, autant pour les Lakers que pour AD. Souvent considéré comme injury prone, Davis a manqué la moitié des matchs de saison régulière cette année, dont 30 de suite entre mi-février et mi-avril après sa blessure au mollet/tendon d’Achille. Et mis à part quelques fulgurances, on n’a pas vu le même Anthony Davis qu’en 2020, lui qui a vu ses moyennes baisser assez sérieusement (21,8 points, 7,9 rebonds, 1,6 contre cette année, contre 26,1 points, 9,3 rebonds et 2,3 contres l’an passé). Doit-on s’inquiéter à Los Angeles par rapport à la fragilité de Davis, surtout quand on sait qu’il a signé un deal de 190 millions de dollars sur cinq ans lors de la dernière intersaison ? On peut, car le bonhomme enchaîne quand même les bobos depuis pas mal d’années. Maintenant, faut pas oublier que les Lakers ont connu une intersaison très courte entre le titre de l’an passé et la saison 2020-21, ce qui a probablement joué dans cette campagne difficile pour AD. On compte sur lui pour revenir en forme après un long repos cet été, et redevenir le Anthony Davis qui terrorise tant la NBA des deux côtés du terrain.

Voir Anthony Davis terminer sa deuxième saison aux Lakers avec une blessure à l’aine, c’est dur. Les chances de titre de Los Angeles reposent évidemment sur son duo avec LeBron James, un duo qu’on espère revoir au top dès la saison prochaine. Peuvent-ils recharger les batteries et retrouver les sommets ?