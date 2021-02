Nike Kyrie 7 Anime : de la kryptonite sur les semelles, mais qui est Superman ?

Toujours aussi inspiré lorsqu’il s’agit d’élargir sa collection de sneakers, le meneur des Nets revient avec du lourd cette semaine. Les Nike Kyrie 7 Anime sont disponibles depuis ce matin chez notre partenaire Basket4Ballers.

Si vous suivez un peu les avant-matchs des Nets cette saison, vous avez forcément remarqué les arrivées de Kyrie Irving au gymnase. Mention spéciale pour son outfit de mardi dernier, confirmant que ce joueur est vraiment à part.

Kyrie il me fume entre deux matchs il traverse le Colorado à pied. pic.twitter.com/w5oTAPxH8x — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 17, 2021

Mais quand il pose son bâton de pèlerin au vestiaire, Uncle Drew opte parfois pour un style plus flashy sur les parquets. En tout cas, ce ne sont pas les petites dernières qui nous feront dire le contraire. On passe tout de suite aux présentations avec la Nike Kyrie 7 Anime. Pas la peine de refaire la description de la silhouette, on a affaire à un classique pour les sneakerheads. Au niveau des couleurs, c’est évidemment la semelle verte fluo qui tape à l’oeil en premier. Mention aussi pour l’intérieur rose de la paire et le petit œillet bleu, ce qui nous donne les trois couleurs primaires dans le monde du digital. Enfin, l’empeigne mouchetée rouge et bleue et les inévitables yeux au niveau du talon complètent un tableau haut en couleur, comme le style de jeu du champion NBA 2016.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 4 Halloween, on sait d’où vient l’inspiration de la semelle.

les Nike Kyrie 4 Halloween, on sait d’où vient l’inspiration de la semelle. On les imagine déjà à ses pieds : Timothé Luwawu-Cabarrot qui s’est fait une vraie place dans l’effectif des Nets et qui va pouvoir commencer à se prendre pour Kyrie s’il continue sur cette voie.

Timothé Luwawu-Cabarrot qui s’est fait une vraie place dans l’effectif des Nets et qui va pouvoir commencer à se prendre pour Kyrie s’il continue sur cette voie. L’occasion parfaite pour les porter : idéal pour une avant-première d’un film Hulk, interdit dans une salle de projection pour le prochain Superman.

idéal pour une avant-première d’un film Hulk, interdit dans une salle de projection pour le prochain Superman. On aime : si vous kiffez les Kyrie 7, vous en trouverez forcément une à votre goût dans le lot avec tout ce choix de coloris.

si vous kiffez les Kyrie 7, vous en trouverez forcément une à votre goût dans le lot avec tout ce choix de coloris. On aime moins : pas le choix de couleurs qui met le plus en valeur la paire à notre goût, mais chacun se fera son propre avis.

Kyrie Irving nous annonce peut-être à demi-mot son envie de jouer avec l’ancien maillot DDE des Wolves, à moins que ça ne soit juste un nouveau délire pour faire le buzz en débarquant à la salle. Dans tous les cas, les Nike Kyrie 7 Anime sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros.

Source : Nike