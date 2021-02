Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 9 : Eric Paschall pump-fake jusqu’au bout de la nuit et ça va nous faire notre vendredi

C’est la tradition le vendredi, la fin de la nuit rime avec Shaqtin’A Fool. En fait ça ne rime pas du tout mais vous avez compris l’idée, alors envoyez la purée parce que cette semaine encore vos bloopers préférés sont de sortie.

Qui d’autre pour attaquer un Shaqtin’A Fool que l’homme qui personnifie à lui tout seul cette marque déposée : Russell Westbrook. La seule bonne passe de RW dans la soirée ? En direction d’un copain assis au troisième rang sur le bord du terrain, heureusement que Russell nous fait rire car sinon cette saison 2020-21 des Wizards serait bien longue. On enchaine ensuite avec un pump-pump-pump-pump-kake-fake-fake-fake d’Eric-Eric Paschall-Paschall, qui laisse surtout libre cours à l’imagination sans limite de Charles Barkley et Shaquille O’Neal, avant de bifurquer sur un autre habitué des bloopers du vendredi, Kyle Kuzma, aussi fragile qu’une plume emportée par le mistral. Mais le grand gagnant du jour n’est autre que ce bon Hamidou Diallo qui n’a apparemment toujours pas appris les règles du basket et qui ne peut s’empêcher de sauter sur le moindre ballon qui traîne.

Russell Westbrook, Eric Paschall, Kyle Kuzma et Hamidou Diallo, quatre mousquetaires en tête du titre suprême. Pendant que certains s’écharpent pour gagner leur place au All-Star game d’autres préfèrent passer pour des clowns, et c’est aussi – surtout – pour ça qu’on aime tant la NBA.