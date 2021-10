Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 1 : Carmelo Anthony qui tape des pump-fakes au… lancer, ça commence très fort

Tiens, ça aussi ça nous avait manqué. Car la NBA ce n’est pas que du show, des triple-doubles et des game winners, car la NBA c’est aussi des glissades, des passes au quinzième rang et des air-balls. Et quand le tout est commenté par Shaquille O’Neal ça donne le Shaqtin’ A Foool, clairement l’une des plus belles inventions de ce siècle. Aujourd’hui ? On tape direct dans le dur, et ça promet pour la suite.

Isaiah Roby nous offre un début de saison franchement pas dégueu mais nous rappelle par séquences quel genre de joueur claqué il fut la saison passée de février à mai. Jouer avec des gants de vaisselle c’est pas pratique, et jouer au basket quand… on s’appelle Andre Drummond ne l’est parfois pas non plus. Merveilleux éboueur mais clairement meneur de jeu le plus nul de l’histoire, Dede nous rappelle quant à lui aux bonnes heures de ses Goateries avec Cleveland en se prenant pour Chris Paul, et forcément le ballon ne finit absolument pas à l’endroit prévu. Quoique, c’était quoi l’idée là Andre ? Romeo Langford s’insère ensuite parmi les premiers clowns de la saison, ceux pour qui même mâcher le travail ne suffit plus, alors que le seigneur Carmelo Anthony n’a même pas attendu le deuxième soir pour nous faire recracher le café en lâchant un pump-fake au… lancer. Heureusement que Frank Vogel a l’air d’avoir le sens de l’humour, parce que la saison des Lakers risque d’être très longue.

Romeo Langford, Andre Drummond, Isaiah Roby et Carmelo Anthony sont les premiers héros du Shaqtin’ A Fool cette saison, et ça aussi ça nous avait manqué. La suite ? La semaine prochaine avec, espérons-le, les premières chutes, car on ne va pas se mentir, le malheur des uns fait bien souvent le four rire des autres.