NBA Top 10 du jour : du coup, Alex Caruso, titulaire ou remplaçant au All-Star Game ?

Les matins se suivent et se ressemblent en NBA. Des gros dunks, des cross, des passes magiques… mais un constat intestable : Alex Caruso est le meneur préféré de ton meneur préféré. La preuve cette nuit encore avec deux merveilles de passes, va falloir très vite construire la statue au United Center.

En parlant d’habitudes qui ne se perdent pas, un Top 10 sans John Collins n’en est pas vraiment un. Trae Young qui lance son compère dans les airs, un soir de plus au bureau. On enchaine ensuite avec le DPOY (jamais) Maxi Kleber qui stoppe virilement Dejounte Murray, alors que Joel Embiid a un meilleur handle que 50% des meneurs de la Ligue. Puis retour à Washington avec un putback rageur de Cam Reddish et la subtilisation des cervicales de Bogdan Bogdanovic par Bradley Beal, avant de filer voir Alperen Sengun postériser un coéquipier et un combo Maxey / Harris qui n’est pas sans nous rappeler le packaging de nos brioches matinales. Last but not the least donc, et Alex Caruso qui prend place parmi les futurs Hall Of Famers de la Ligue en nous offrant encore une doublette de passes idylliques pour Lonzo Ball et Zach LaVine, avant de nous gratifier d’une célébration goatesque. Euh, et sinon Alex, t’es marié en fait ? C’est pour un ami.

Alex Caruso toujours plus fort et toujours plus attirant, oui nous devenons fragiles devant les exploits du Krilin des Bulls. Vite, vivement la suite, car on ne vit plus que pour ça.