Les Bulls ont rendu hommage à Joakim Noah : vidéo hommage et standing ovation, c’était le grand soir pour Jooks !

Cela faisait longtemps qu’un Bulls – Knicks n’avait pas été aussi hypant. Mais en plus de ce « choc » de l’Est auquel on a pu assister cette nuit, la soirée au United Center a évidemment aussi été marquée par la Joakim Noah Night. L’ancien pivot des Taureaux a été honoré comme il se doit par la fanbase de Chi-Town ainsi que ses anciens coéquipiers. Et comme prévu, l’émotion était au rendez-vous.

On ne va pas vous refaire toute la carrière de Joakim Noah avec les Bulls – si ça vous intéresse vous pouvez jeter un œil ici ou là – mais il suffit de voir l’ovation qu’il a reçue de la part du public de Chicago pour comprendre à quel point il a marqué la franchise durant son passage entre 2007 et 2016. Et ce n’est pas un hasard si cette Joakim Noah a été organisée lors d’une rencontre face aux Knicks, où évoluent aujourd’hui Tom Thibodeau, Derrick Rose et Taj Gibson, piliers de ces Bulls du début des années 2010 avec Jooks. C’était donc l’occasion de sortir la boîte à souvenirs et de réunir tout le monde pour honorer Joakim, assis dans les tribunes juste en dessous de plusieurs de ses anciens coéquipiers comme Carlos Boozer, Luol Deng et d’autres. Si Derrick – l’enfant du pays – a également eu droit à sa standing O et même des chants de MVP rappelant la fameuse année 2011 du bonhomme, la star de la soirée s’appelait Noah.

Au cours d’un temps-mort, les Bulls ont honoré leur ancien pivot en diffusant une vidéo hommage, vidéo suivie d’un tonnerre d’applaudissements pour celui qui a tant donné à cette franchise. Un moment magique, avec Derrick qui pointe le doigt vers Joakim depuis le parquet, Taj Gibson qui arbore son plus beau sourire, et Tom Thibodeau qui… réfléchit à son prochain système défensif. Que d’émotions pour Jooks, mais aussi pour l’ensemble de la famille Noah. Parce que bien évidemment, papa et maman avaient fait le déplacement à Chicago, tout comme Yelena – la sœur de Joakim -, pour vivre ce moment unique. Un moment qui restera clairement gravé dans la mémoire de Jooks, tout comme le pivot restera gravé dans la mémoire des fans des Bulls.

« C’est vraiment unique de pouvoir partager ça avec mes anciens coéquipiers et ma famille, de pouvoir fermer ce chapitre en se remémorant les bons moments, de voir mon père et ma mère avec le sourire, mes enfants. Mes enfants n’ont pas eu l’occasion de me voir jouer ici, c’était une période vraiment spéciale et je suis heureux qu’on ait eu un moment comme celui de ce soir. » – Joakim Noah, via NBC Sports Chicago

La standing ovation et la vidéo hommage sont archi-méritées pour Joakim, qui sera éternellement liée à la mythique franchise de Chicago. Pour info, Jooks vient d’être nommé ambassadeur des Bulls, avec qui il a signé un contrat d’un jour histoire de pouvoir se retirer sous le maillot rouge de Chicago.

Tonight, the Bulls celebrate a legend! ❤️ pic.twitter.com/lUqR5eneP7 — Chicago Bulls Archive (@BullsArchive) October 28, 2021

The man of the night! pic.twitter.com/WAiiTAVBTx — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 29, 2021

One of the greatest Bulls ever.

Happy @JoakimNoah Night! pic.twitter.com/CtZRzhqLST — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 29, 2021