Trae Young frustré à son tour par les nouvelles règles d’arbitrage : « Il y a beaucoup de coups de sifflet qui sont oubliés »

Sans aucun doute, l’un des grands sujets de la première semaine de la saison régulière concerne l’arbitrage et notamment le faible nombre de lancers-francs à travers la NBA. Pendant que certains applaudissent les nouvelles règles, d’autres estiment que les arbitres sont devenus trop laxistes. Parmi ces derniers ? Trae Young.

Quand la NBA a décidé de modifier ses règles pour arrêter d’accorder des lancers-francs aux attaquants qui réalisent des « non-basketball moves », deux joueurs étaient particulièrement visés. Bien évidemment, la Grande Ligue n’a cité personne mais pas besoin d’être un génie pour comprendre que cela concernait notamment James Harden et Trae Young, grands spécialistes pour obtenir des fautes et hyper malins quand il s’agit d’utiliser les règles à leur avantage. Le premier a déjà exprimé son scepticisme par rapport à la nouvelle manière d’arbitrer des officiels, c’est désormais au tour du second. Après la défaite des Hawks sur le parquet des Wizards cette nuit, match dans lequel Ice Trae fut Ice Cold avec seulement 15 points à 6/17 au tir et un tout petit 2/3 aux lancers-francs (il en tentait près de neuf la saison dernière…), la star d’Atlanta s’est exprimée sur l’arbitrage. Et comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas pour féliciter les hommes en gris.

« Je veux éviter une grosse amende, mais c’est frustrant. Il y a beaucoup de coups de sifflet qui sont oubliés. C’est du basket. J’ai l’impression qu’ils [les arbitres, ndlr.] apprennent, et qu’ils… je sais pas… c’est frustrant. »

Alors que son adversaire du soir Kyle Kuzma a déclaré après le match que « les nouvelles règles représentent la meilleure chose que la Ligue ait faite dans l’histoire récente », Trae Young semble avoir un avis légèrement différent. Un peu comme James Harden, il pense que les arbitres vont désormais trop loin dans l’autre sens. Ne plus siffler les fautes qui sont vulgairement provoquées par les attaquants ? Ok. Devenir trop laxistes sur des drives vers le panier ? Ça non.

« Quand des gars pénètrent tout droit et sont déséquilibrés, ça reste une faute, peu importe s’ils utilisent le bas du corps ou leurs mains. Quand un attaquant saute vers le défenseur, c’est différent. Pour certaines choses, je suis d’accord avec le changement de règles, mais pour d’autres ce sont toujours des fautes, et des joueurs vont se blesser. Surtout pour un petit gars comme moi qui doit faire face à des défenseurs plus grands et plus costauds, ils utilisent leur corps, leurs jambes et leurs mains pour me stopper. »

Avec son petit 1m85 et ses 75 kilos tout mouillé, Trae Young a logiquement plus de chances d’être impacté par le retour d’un jeu plus physique en NBA. Mais comme il le mentionne, d’autres machines offensives telles que Devin Booker et Damian Lillard connaissent un début de saison assez crade sur le plan offensif. Les nouvelles règles imposées par la Grande Ligue sont-elles vraiment responsables de toutes les galères offensives de la planète NBA ? Il est indiscutable que les arbitres laissent plus jouer en ce début de saison et franchement, ce n’est pas pour nous déplaire. Car il n’y a pas grand-chose de plus frustrant qu’un attaquant qui obtient une faute en prenant lui-même le bras du défenseur (coucou Ramesse), ou un shooteur qui reçoit des lancers en se balançant littéralement dans le corps de son adversaire. Maintenant, il y a probablement un équilibre à trouver. Parfois, quand de nouvelles règles sont mises en place, les arbitres doivent tellement mettre l’accent dessus qu’ils placent le curseur un peu loin de l’autre côté. L’objectif de la NBA, c’est de s’ajuster, pas de passer d’un extrême à l’autre. On ne dit pas que c’est le cas aujourd’hui, mais on a parfois l’impression que les arbitres avalent leur sifflet à cause des consignes venant d’en haut, notamment sur les pénétrations.

James Harden, Trae Young & Cie découvrent ce que ça fait que de jouer dans une Ligue un peu plus physique, avec des arbitres bien moins enclins à leur donner des lancers-francs. Est-ce que cela signifie qu’ils sont soudainement démasqués ? Non, juste qu’ils ont besoin d’une période d’adaptation, comme tout le monde.

Source texte : ESPN