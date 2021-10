Cade Cunningham n’a toujours pas de date pour ses grands débuts : ça commence à faire un peu long là non ?

Rookie ultra attendu, le numéro un de la Draft NBA 2021 Cade Cunningham n’a toujours pas foulé les parquets en saison régulière. Pendant que les Pistons enchaînent les défaites en ce début de saison, Cade soigne une cheville capricieuse. Quand fera-t-il ses grands débuts ? Désolé, on n’a pas la réponse.

Cela fait une bonne dizaine de jours que la saison 2021-22 a débuté, et les Pistons ont déjà joué quatre matchs. Sans grande surprise, on est sur quatre défaites mais surtout, on attend toujours la première apparition de Cade Cunningham, victime d’un bobo au niveau de la cheville lors du camp d’entraînement au début du mois d’octobre. Pas de présaison, une préparation perturbée, alors forcément il faut un peu de temps avant de pouvoir fouler les parquets avec les grands. Et aujourd’hui, aucune date de retour n’est fixée concernant le premier match de MotorCade si l’on en croit l’insider de The Athletic James Edwards III, qui cite des propos du coach Dwane Casey. Cependant, cela ne signifie pas que le retour de Cunningham est lointain. Toujours selon Casey, Cade va retrouver le groupe des Pistons ce vendredi afin de s’entraîner. Pour rappel, il a passé la semaine avec l’équipe de G League affiliée aux Pistons. On peut donc considérer ça comme un pas dans la bonne direction, même s’il en faudra d’autres pour que le rookie soit en condition optimale pour débuter. Le manager général de Detroit Troy Weaver a également été interrogé en milieu de semaine par rapport à la disponibilité de sa pépite, déclarant qu’il espérait voir Cunningham sur le terrain prochainement, genre pour le retour à la maison des Pistons samedi (contre Orlando) après leur road-trip de trois matchs. Cela semble quand même bien prématuré sachant que le numéro un de la Draft 2021 retrouve à peine ses coéquipiers à l’entraînement. Il faudra sûrement attendre la semaine prochaine minimum pour pouvoir assister au premier match de Cade en NBA.

Casey on Cade Cunningham: "He practiced with (the Motor City Cruise) all week. He's going to practice with us tomorrow. There's no set date (for his return)." — James Edwards III (@JLEdwardsIII) October 28, 2021

On espère évidemment voir Cunningham le plus vite possible sur les parquets, même si on sait très bien que les Pistons vont prendre le maximum de précautions avec leur phénomène de 20 piges, peu importe si l’équipe galère comme pas possible en attaque en ce début de saison. Juste pour info en passant, Detroit est bon dernier de la NBA à l’efficacité offensive (94 points marqués pour 100 possessions), au nombre de points marqués en moyenne (94) et à l’adresse au shoot (40,8%, dont 25,8% du parking). Autant dire qu’un talent offensif comme Cade devrait faire le plus grand bien à Killian Hayes et ses copains une fois qu’il sera 100% opérationnel. Cunningham pourra alors montrer la différence qu’il peut faire aux Pistons grâce à son talent, sa maturité et son jeu déjà bien développé. Favori pour le titre de Rookie de l’Année avec Jalen Green, Cade a évidemment pris du retard sur ses copains de la classe 2021 – dont Evan Mobley pour ne citer que lui – mais quelque chose nous dit qu’il fera rapidement grand bruit quand il aura trouvé son rythme.

Cade Cunningham se rapproche d’un retour, mais il va probablement falloir patienter encore un peu avant de pouvoir assister à son premier match. À noter que les Pistons joueront dimanche à Brooklyn avant d’enchaîner trois rencontres à la maison la semaine pro, contre Milwaukee, Philadelphie et les Nets. Y’a moyen que Cade fasse ses grands débuts devant son public dans l’un de ces matchs-là, avant de rencontrer Jalen Green à Houston.

