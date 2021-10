Derrick Rose veut une longévité à la Tom Brady : on doute qu’il devienne MVP des Finales à 43 balais, mais on voit l’idée

De retour dans sa ville natale de Chicago la nuit dernière, Derrick Rose a encore apporté un joli coup de boost aux Knicks en sortie de banc, prouvant une nouvelle fois qu’il restait un joueur bien productif à 33 ans malgré les nombreuses blessures qu’il a subies au cours de sa carrière. Son objectif désormais ? Durer, encore et encore, à l’image d’un certain… Tom Brady.

Pour ceux qui connaissent uniquement Tom Brady parce qu’il est le mari de Gisele Bündchen, sachez qu’on parle aussi du GOAT de la NFL, d’un quarterback qui a remporté sept bagues en étant élu cinq fois MVP du Super Bowl. La dernière fois qu’il est arrivé au sommet ? C’était en février 2021, à 43 ans s’il vous plaît. Et vu le niveau avec lequel il évolue aujourd’hui, Brady semble tout simplement éternel. Alors si LeBron James représente la grande référence en NBA en matière de longévité et de régularité dans l’excellence, Tom Brady est encore un cran au-dessus en NFL. De quoi inspirer des athlètes de tous les horizons, dont l’ancien MVP et actuel joueur des Knicks Derrick Rose. Avant son retour au United Center jeudi, où il a d’ailleurs été ovationné dix ans après avoir remporté son titre de meilleur joueur, D-Rose a lâché une petite quote sympa qui doit bien faire plaisir à Tom Brady.

« Je veux faire une Tom Brady. Jouer le plus longtemps possible, prendre soin de mon corps, et prendre du plaisir en jouant. »

Derrick a plus de dix ans de retard sur Tom, et n’évolue plus au niveau de MVP qui était le sien il y a une décennie. Mais on voit l’idée. Et quand on connaît les nombreuses galères de blessure que Rose a connues au cours de sa carrière, ce serait énorme qu’il soit encore en NBA autour de la quarantaine. D’ailleurs, Rose représente déjà un modèle de persévérance à lui seul. Il ne semblait pas très loin de la retraite il y a encore quelques années, mais il a su adapter son jeu pour être moins dépendant de ses qualités athlétiques, il a su surmonter ses pépins et surtout, il n’a jamais lâché même quand son avenir en NBA était sombre. Si on se demande encore ce que serait devenu D-Rose sans cette maudite blessure au genou le 28 avril 2012, l’enfant de Chicago a connu une renaissance assez spectaculaire du côté du Minnesota en 2018-19, avant de solidifier son statut de sixième homme à Detroit puis New York. Aujourd’hui, chez les Knicks de son coach préféré Tom Thibodeau, Derrick est définitivement en paix avec lui-même et veut tout simplement prolonger le bonheur.

« Je n’ai plus besoin de scorer 30 points pour avoir un impact sur le jeu. Je peux juste faire ce que j’ai à faire. J’ai un très bon supporting cast, que ce soit dans le cinq ou même les gars sur le banc. On est dans un très bon rythme, j’ai juste à jouer mon jeu. Peu importe ce que le jeu propose, je dois être prêt. »

Pas sûr que Derrick Rose joue jusqu’à 45 ans en NBA mais le fait de le voir performer aujourd’hui sous le maillot des Knicks, tout en étant bien dans ses baskets, ça suffit à notre bonheur. Pourvu que ça dure !

Source texte : New York Knicks