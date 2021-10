Bradley Beal et les Lakers de Washington en pleine bourre : victoire solide face aux Hawks, la quatrième en cinq matchs

Gros point d’interrogation à l’Est cette saison, les Wizards sont tranquillement en train de nous donner quelques éléments de réponse quant à leur niveau et à leurs ambitions. Cinq matchs ne suffiront évidemment pas à tirer quelque conclusion que ce soit sans qu’elle soit hâtive, mais les chiffres ne mentent pas et voici ce matin Washington… en tête de la Conférence Est. Oh.

Les stats maison de ce match entre les Wizards de Los Angeles et les Hawks d’Atlanta

Bon, un léger coup d’œil vers les sommets de la Conférence de droite nous ramène vite sur Terre puisque la franchise de la capitale partage ce matin la plus haute marche avec les Hornets, les Bulls et les Knicks, mais ce qui est pris n’est plus à prendre et on a même aperçu une belle marge de progression à Washington, ça aussi c’est une bonne nouvelle. On peut avancer, par exemple, que cette nuit les Wizards recevaient Atlanta sans Spencer Dinwiddie ni Daniel Gafford, et on ne peut s’empêcher de penser également au retour dans quelques semaines de Thomas Bryant et, surtout, à celui d’un Rui Hachimura dont on peine à connaitre l’état de santé depuis son retour de Tokyo. Les calculs sont bons, on est donc à deux titulaires en moins hier, potentiellement trois avec Thomas le bien nommé, plus l’absence du phare défensif de la raquette de Coach Unseld, et… ça gagne quand même, ça gagne contre une grosse équipe des Hawks qui n’avait concédé jusque-là qu’un seul revers.

Des Hawks qui rejoignent ainsi les Raptors, les Pacers et les Celtics parmi les victimes de Bradley Beal and co. cette saison (les Sorciers n’ont perdu que face aux Nets), quatre matchs pris et quatre belles raisons de kiffer ces Wizards version 2021-22. Individuellement déjà, avec un Bradley Beal qui paraissait gêné à la reprise mais qui monte tout doucement en régime (27/8/8 cette nuit et quelques cartons dans la défense des Hawks), avec un Davis Bertans qui… non rien, avec un Dinwiddie absent cette nuit mais qui s’est très vite senti chez lui. La grosse nouveauté de ce début de saison ? Une sacrée fraction made in Lakers a débarqué cet été dans l’échange avec Russell Westbrook, et il faut bien dire que toute la bande s’éclate. 67 points cette nuit pour le trio Kentavious Caldwell-Pope / Kyle Kuzma / Montrezl Harrell, tous trois titulaires compte tenu du casting de la nuit, et globalement trois très belles satisfactions en ce début de saison. Des sourires auxquels on peut également rajouter ceux des fanbases de Daniel Gafford (dont on va surveiller le quadriceps) ou de Deni Advija, revenu aux affaires pour amener sa science offensive et son envie en défense, alors que le nouvel arrivant sur le banc Wes Unseld Jr. a emmené dans ses valises quelque chose que les fans de Washington n’avaient plus vu depuis des années : des systèmes offensifs, wow.

Les trois prochains matchs des Wizards ? Boston, Atlanta, Toronto, trois équipes que les Sorciers ont donc déjà battu. De quoi aborder la suite avec le sourire ? Pas encore, mais aujourd’hui Bealou et sa clique ont au moins montré qu’ils étaient capables de compter à l’Est. Allez, le plus dur n’est pas d’accéder au sommet mais d’y rester un peu. – Ahmed Sylla, L’Ascension.