Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Nets qui montent tranquillement en régime face aux Lakers

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Des Raptors en pleine forme face à des Bucks qui ne le sont pas du tout, des Nets très sérieux face à des Lakers fatigués et amoindris, et un Heat qui assure face à une drôle d’équipe des Kings, face aux Kings quoi.

– Les rencontres de la nuit

Bucks-Raptors : 96-110

Lakers-Nets : 98-109

Kings-Heat : 110-118

– Ce qu’il fallait retenir

les résultats concernant les titulaires pour le All-Star Game sont tombés, et Kyrie Irving et Luka Doncic sont les grands gagnants du jour.

cinquième défaite consécutive pour les Bucks, une première depuis quatre ans, face à des Raptors qui montent en régime et qui se sont appuyés cette nuit sur une défense made in Nick Nurse et un duo Norman Powell / Pascal Siakam bien tranchant. Kyle Lowry manquait un peu, mais beaucoup moins que Jrue Holiday à Milwaukee.

Les Nets étaient privés de Kevin Durant mais le duo Timothé Luwawu-Cabarrot / Joe Harris a joué aux Splash Brothers et James Harden a géré le business de main de maître. En face LeBron était bien seul du fait de l’absence de Dennis Schröder et Anthony Davis, et personne n’a été en mesure de se secouer un peu le plumeau. Cinquième victoire de suite pour les Nets qui voient la première place de l’Est se rapprocher, ça commence à devenir intéressant.

LeBron James a passé le cap légendaire des 35 000 points en carrière, et Chris Singleton a dit que c’était « pas mal ».

Jimmy Butler et Bam Adebayo ont chacun déposé leur petit triple-double, Tyler Herro et Duncan Robinson ont servi des Buckets toute la soirée, et tout cela é évidemment suffit pour battre des Kings portés par… un Nemanja Bjelica en sortie de kebab, un Daquan Jeffries sauvage en sortie de banc et un Marvin Bagley bien concerné. Cinquième défaite d’affilée pour Sacto, quelle équipe quand même, quelle équipe.

– Quelques moments forts de la nuit

Officiel : les titulaires du All-Star Game 2021 représentant la Conférence Ouest ! pic.twitter.com/e77zF4Ln6N — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Officiel : les titulaires du All-Star Game 2021 représentant la Conférence Est ! pic.twitter.com/5CgrDE3HBV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Le vote final des fans pour le All-Star Game 2021 ! 🔥 pic.twitter.com/CvunCBjYzd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Le détail des votes pour la Conférence Est ⬇️ pic.twitter.com/7BbjCvB9uv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Le détail des votes pour la Conférence Ouest ⬇️ pic.twitter.com/HSCeKMzG98 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

Les Spurs (16 victoires – 11 défaites) ont un meilleur bilan que Les Bucks (16 victoires – 13 défaites) cette saison. Faut la relire sans cligner des yeux celle-là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

350 rebonds et il atteint les 10 000. 400 passes et il atteint les 10 000. Encore deux saisons normales au scoring et il dépasse Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Norman Powell

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine

Rockets-Mavs : reporté

1h : Magic-Warriors

1h : Cavs-Nuggets

1h30 : Sixers-Bulls

1h30 : Celtics-Hawks

2h : Grizzlies-Pistons

2h : Bucks-Thunder

2h : Pelicans-Suns

3h : Wolves-Raptors

4h : Clippers-Jazz

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.