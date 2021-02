All-Star Game 2021 : les titulaires de la Conférence Est ont été annoncés, pas de snub pour Bradley Beal !

Cérémonie protocolaire comme chaque année en NBA, les titulaires pour le All-Star Game 2021 ont été révélés en direct sur la chaîne TNT cette nuit. Un joyeux bordel qui a donné un cinq dans chaque conférence, et on se penche tout de suite sur la Conférence Est où il n’y a… tout simplement pas eu de surprise.

Un peu de déception dans le camp de James Harden ? Allez. Quelques soupirs dans la famille de Jaylen Brown ? Pourquoi pas. Hormis ces deux joueurs, qui avaient des arguments assez sérieux pour discuter avec l’élite, il n’y a pas vraiment eu de débat en ce qui concerne les 5 joueurs qui représenteront la Conférence Est en tant que titulaires lors du prochain All-Star Game, le 7 mars à Atlanta. Déjà, et là on peut utiliser l’expression qui tue, zéro débat sur le front court. On s’attendait à une domination tyrannique des trois géants de l’Est, et on y a eu droit. Ainsi, Joel Embiid est bien titulaire cette saison en étant le patron des Sixers actuellement leaders de l’Est. De retour au plus haut niveau, le pivot est même dans la discussion du titre de MVP en étant dominant des deux côtés du terrain, en ayant répondu présent dans les grands moments, et en ayant grandement diminué ses interactions sur les réseaux sociaux. Aux cotés de Joel, un bon petit Giannis Antetokounmpo, qui lui aussi est une règle à laquelle il va falloir s’habituer. Meilleur joueur d’une équipe Top 3 de sa conférence avec des statistiques individuelles toujours aussi impressionnantes, le double-MVP en titre est certes un cran en-dessous sur ce début de campagne (comme son équipe) mais même en ayant le pied sur le frein il reste un titulaire All-Star indétrônable. Le nouveau kid on the block à l’Est ? C’est évidemment Kevin Durant. Remis de sa blessure au tendon d’Achille, KD a remis tout le monde d’accord concernant sa place dans les légendes du jeu. Patron de Nets bien placés et en étant à un niveau de jeu individuel hors-normes, Durant a complété un frontcourt monumental. KD, Embiid et Giannis, accompagnés par Kyrie Irving et Bradley Beal, le voilà le quintet de l’Est ! Comme on va pouvoir le détailler plus bas, Beal et Kyrie ont su faire la différence pour s’offrir une place de starter, mais avant de se pencher là-dessus on vous laisse checker les deux tweets ci-dessous : les détails des votes (fans / médias / joueurs) et le nombre total de votes des fans au final.

Kyrie titulaire, Bradley Beal titulaire, objection mon honneur ? Pas vraiment. Comme dit plus haut, Jaylen Brown aurait pu discuter en étant le meilleur joueur de Celtics qui… ayant bien démarré ont quand même bien chuté récemment. Lointain au niveau des votes des fans (qui comptent pour 50%), Brown devra maintenant se satisfaire d’une place de remplaçant, et ce sera déjà très bien pour une première au match des étoiles. Quant à Harden, les chiffres sont là mais dans des standards en-dessous des siens, et disons que dans sa propre équipe il y avait un autre garçon mieux placé. Beal meilleur marqueur de la Ligue, Kyrie sensationnel avec les Nets, on peut difficilement en faire un fromage. Les résultats collectifs des Wizards font qu’il aurait pu y avoir un doute, mais hormis ça Bradley est juste trop fort et le détail des votes ci-dessous le montre bien. Les joueurs le trouvent dominant, les fans le trouvent dominant, et les médias aussi. Beal est juste un des meilleurs joueurs de la planète, et un an après avoir été mis de côté pour le match des étoiles c’est un retour en force que l’arrière fait puisqu’il sera titulaire. Irving a, de son côté, loupé pas mal de matchs, et certains pourraient demander un autre joueur pour éviter deux membres des Nets chez les titulaires. Mais en plein prime et auteur de performances d’exception, Kyrie a mis tout le monde d’accord sur le plus important : son jeu. Un garçon fait pour le All-Star Game, un show qui met en avant les meilleurs créateurs de la planète orange. Uncle Drew réalise lui aussi un beau retour, après une saison passée compliquée.

Y a-t-il vraiment débat sur les titulaires représentant la Conférence Est pour le All-Star Game 2021 ? En tout cas, c’est sûr que ça fait moins de bruit qu’à l’Ouest. Félicitations aux cinq lascars que l’on retrouvera le 7 mars à Atlanta, en attendant l’annonce des remplaçants ce mardi 23 février, et la Draft des joueurs par la Team KD et la Team LeBron qui aura lieu le 4 mars !