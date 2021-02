Preview de la soirée NBA : trois matchs seulement au programme, mais ça ne veut pas dire qu’on va pouvoir souffler

On enchaine plus frais que jamais avec une nouvelle soirée NBA et seulement trois matchs au programme… mais pas n’importe quels matchs. Possibilité de kif multipliée par trois, alors en avant la preview et récupérez un peu de repos, c’est un conseil de grand frère.

Trois matchs seulement mais au sein de ce programme un avant-goût d’une demi-finale de conférence, et un autre d’une Finale NBA et un dernier d’un *insérer un nom*. Il y en aura pour tout le monde, avec de la défense, de l’attaque, du favori au trophée de MVP et des équipes Shaqtin’A Fool. Programme par-fait !

1h30 : Bucks-Raptors : rematch de la rencontre de l’avant-veille lors de laquelle de solides Raptors avaient pris le meilleur sur des Bucks trop permissifs en défense et trop prévisibles en attaque, ce bon vieux choc de l’Est sera l’occasion de voir si 1) les Bucks sont capables de sortir de leur sale dynamique (quatre défaites consécutives) et 2) les Bucks sont capables de s’en sortir face à l’une de leurs bêtes noires. Toujours pas de Jrue Holiday à Milwaukee, peut-être pas de Kyle Lowry pour Toronto, et la promesse d’un beau duel entre Giannis Antetokounmpo et son sosie Wish du Cameroun, avec le factorat X attendu de Khris Middleton et Fred VanVleet pour faire pencher la balance.

4h : Lakers-Nets : tut tut, disse ize de main event. Deux des plus grosses forces de frappe de la Ligue, peut-être les deux franchises qui dégagent le plus de hype, et un duel de malades mentaux entre LeBron James d’un côté et le duo Kyrie Irving / James Harden de l’autre. On n’a pas mentionné Anthony Davis et Kevin Durant puisqu’ils seront absents, mais le plateau des joueurs en short suffira grandement à nous ravir. Les Nets restent sur une série de quatre succès, les Lakers en avaient gagné sept avant de perdre avant-hier contre les Nuggets, Kyrie Irving est venu à la salle avec un bâton, rayez la mention dont on se cogne et en avant le gros choc. Le premier à 35 pions a gagné, surtout s’ils sont deux dans la même équipe.

4h : Kings-Heat : le match dont absolument personne ne peut imaginer l’issue avant l’heure. Des Kings de nouveau décevants après une belle série pour démarrer François l’année civile, un Heat en back-to-back après sa défaite hier en OT face aux Warriors mais un Heat qui garde un roster bien plus solide que celui de Sacto, mais des facteurs X capables de faire basculer ce match dans la quatrième dimension. Parmi eux ? Allez, on prend les paris. Dix tirs à 3-points inscrits par Duncan Robinson, un 24/17/5 de Hassan Whiteside face à ses anciens partenaires (même s’il n’en reste plus beaucoup), ou un career high du futur Hall Of Famer Kendrick Nunn. Faites vos courses, et on en reparle demain ?

Rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket, préparez le café et nous… on s’occupe du reste. Love.