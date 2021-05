Preview de la soirée NBA : les Celtics retrouvent le Garden pour arrêter de planter des choux

Mais ce ne serait pas d’autres Game 3 qui se profilent à l’horizon ? Alors que tous les favoris ont gagné hier, à voir qui va repartir ou rester à quais avec la victoire. Une série est indécise, deux autres peuvent déjà être quasiment bouclées et trois matchs sur trois verront à chaque à fois un Français dans l’exercice de ses fonctions. Allez, café et croissant.

1h : Hawks – Knicks : les Knicks ont bien failli débarquer à la State Farm Arena complètement dos au mur. Heureusement, leur défense s’est réveillée dans le Game 2 pour égaliser à 1-1, après avoir subi dans le Game 1 la foudre d’un phobique des oiseaux du nom de Trae Young. Une chose est sûre, ce dernier n’a pas peur des climatiseurs puisqu’il en a installé un dans le Madison Square Garden. Mais bref, les Hawks auront à cœur de prendre l’ascendant devant leur public, qui ne sera lui pas déguisé en volatile. A voir si l’inspecteur Derrick Rose est aussi survolté qu’avant-hier pour prendre le lead de cette série.

2h30 : Celtics – Nets : s’il y a bien une équipe dos au mur, ce sont les Celtics, et retrouver un peu de chaleur humaine dans leur TD Garden va leur faire le plus grand bien. Complètement paumé face à l’efficacité de Kevin Durant dans tous les secteurs de jeu et de Kyrie offensivement, les géants verts ont la lourde tâche de faire en sorte de ne pas voir leur saison s’évaporer quasiment définitivement. Jayson Tatum doit absolument entendre le réveil lui-même pour galvaniser ses troupes à renverser la vapeur. Même à l’extérieur, les Nets ont l’occasion de dérouler et continuer de chauffer petit à petit avant un second tour de Playoffs qui devrait être un peu plus tendax. Attention côté Celtes : on a un Kemba Walker, loin d’être flamboyant depuis le début de la série, en questionnable à cause d’une contusion osseuse médiane du genou gauche (oui, c’est précis).

3h30 : Mavs – Clippers : qui l’eût cru ? Les Clippers débarquent sans la classe à Dallas puisque menés 2-0. Luka Doncic n’arrête pas de les martyriser et les fans des Mavs vont le pousser à continuer dans sa démarche. Il va falloir un gros Kawhi ou un gros PG pour espérer renverser la tendance mais le vent est clairement de face pour les Clips et ça en devient presque un raz-de-marée qu’il va falloir affronter. Malheureusement pour eux, l’un des seuls points positifs depuis le début de la série, à savoir Serge Ibaka (27 points à 10/18, 14 rebonds et 6 assists sur les deux matchs), n’est pas assuré d’être présent car son dos le fait à nouveau souffrir. Avec ça, on a presque failli zapper cette déclaration complètement lunaire de Tyronn Lue !

Trois jolis Game 3 au programme ce soir et ça commence dès 1h du matin de la nuit de la matinée. Du suspense et des attentes, il y en a indéniablement pour deux matchs sur trois. Le tout devrait être bouclé avant le lever du soleil, donc vous êtes tranquilles sur la discrétion pour retourner vous faufiler dans votre lit douillet.