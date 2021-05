« C’était facile pour Dallas de shooter aussi bien à l’extérieur, sans pression » : le pire chez Tyronn Lue c’est pas les défaites, c’est le toupet

Menés 2-0 par les Mavericks après deux défaites à la maison, les Clippers sont déjà bien dans la mouise. Mais ils arrivent quand même à s’enfoncer un peu plus en lâchant de belles déclas derrière les micros. Tyronn Lue, merci pour tout.

« Je ne suis pas inquiet. On doit gagner quatre matchs. Quand vous allez sur le parquet adverse, il n’y a aucune pression pour mettre des shoots. Vous essayez juste de débarquer et prendre un ou deux matchs. Désormais, les Mavs doivent rentrer chez eux et continuer à shooter aussi bien. C’est facile de faire ça en déplacement et sans pression. On verra lors du Game 3. »

Pas de blague, aucune erreur, ces mots-là sont bien sortis de la bouche de Tyronn Lue après la défaite des Clippers face aux Mavericks dans le Game 2. « Pas d’inquiétude », « c’était facile à faire en déplacement », « ils ont joué sans pression »… on se demande si le coach des Clippers est vraiment sérieux tellement la décla semble sortir d’un univers parallèle. On lui rappelle juste que son équipe est menée 2-0, qu’elle reste sur un choke énorme l’an dernier en Playoffs, et qu’elle ferait mieux de passer la seconde si elle souhaite éviter une nouvelle humiliation dans la plus pure tradition de la franchise des Clippers. On a souvent reproché aux Clips d’être trop sûrs d’eux sans avoir rien accompli au préalable. Ce genre de décla ajoute clairement de l’eau au moulin, d’autant plus que Paul George a surenchéri en indiquant également « qu’il n’y avait pas d’inquiétude » au sein du vestiaire des Clippers. Alors oui, peut-être qu’en disant ça, les Angelinos veulent avant tout montrer qu’ils ont encore confiance en leurs capacités et qu’ils ne comptent pas céder à la panique après leurs deux défaites initiales. Très bien. Mais sortir ce genre de propos en conférence de presse, quand on connaît la perception qui existe par rapport à la franchise californienne et surtout le scénario actuel, franchement ça passe mal.

Ce soir, dans le Game 3 de la série contre Dallas, les Clippers seront attendus au tournant. Inutile de dire que c’est un must-win game, c’est évident. Une défaite supplémentaire et on pourra déjà préparer les blagues pour leur élimination. Si les Angelinos veulent sortir la tête de l’eau, c’est aujourd’hui, pas demain. On ne parle même pas de Finales de Conférence, et encore moins de titre NBA. On parle juste de rester en vie, de se relancer dans une série qui leur échappe, de garder un espoir. Quelque part, c’est un vrai test, surtout après l’épisode de la bulle chez Mickey. Un test qui allait forcément arriver à un moment donné dans ces Playoffs, mais on ne pensait pas aussi tôt. Et pour Tyronn Lue, c’est l’instant de vérité (via ESPN).

« Je pense que quand vous êtes menés 2-0 et que vous débarquez dans la salle de l’équipe adverse, cela montre de quoi vous êtes faits. La dureté démontrée cette année, la confiance, la solidarité, on va voir demain [ce soir, ndlr.] qui nous sommes vraiment. Je suis excité de voir ça. »

On va surtout voir ce soir si c’est tellement facile de planter des shoots à l’extérieur dans une salle qui sera acquise à la cause des Mavericks. Les Californiens, meilleure équipe de saison régulière à 3-points avec un gros 41,1% de réussite, ont chuté à 32,9% du parking sur l’ensemble des deux premiers matchs. Il vaudrait mieux que ça change pour les Clippers car en face, ils sont on fire et il y a un génie nommé Luka Doncic. L’intensité défensive des Angelinos est appelée à l’accueil, on attend un impact physique plus prononcée de la part des Clippers et surtout un vrai sentiment d’urgence. Leur saison se joue ce soir.

Peut-être que c’est le challenge qu’il faut aux Clippers pour grandir en Playoffs et surmonter le traumatisme de la saison dernière. Peut-être que c’est tout l’inverse et qu’on est sur la route d’un sweep humiliant. Le Game 3 de ce soir nous apportera un début de réponse.

Source texte : ESPN