Preview de la soirée NBA : Jazz vs Sixers à 3h, le n°1 de l’Ouest vs le n°1 de l’Est, mais si vous préférez Knicks-Hawks c’est votre problème

Sept matchs ce soir pour débuter la semaine et, surtout, un choc énorme entre les deux leaders de conférence. Leaders on the dancefloor, you got to feel the groove alors mettez votre plus beau costume, on appelle ça un match im-man-quable.

1h : Pacers-Bulls : on commence tranquillement avec un choc entre des Pacers qui soufflent le chaud et le froid depuis quelques temps déjà et les Bulls d’un Zach LaVine en pleine campagne pour aller chercher sa première sélection de All-Star. Une campagne qui se poursuite ce soir à la… campagne, c’est cocasse

1h : Wizards-Rockets : pas le match qui décidera du futur champion NBA mais clairement celui qui sera le plus chargé d’émotion. Retour de John Wall dans la maison qui l’a vu évoluer durant ses dix premières saisons en NBA (ses huit et demi du coup), et si la salle sera évidemment loin d’être pleine, la boîte à souvenirs de Jean-Mur sera elle bien remplie tout au long de la soirée.

1h30 : Knicks-Hawks : la super blague de la soirée ? C’est peut-être bien qu’on est pressé ce voir ce match pour voir… les Knicks. Rien contre la hype qui entourait la free agency et le début de saison des Hawks, mais au jeu du plaisir ce sont bien les Knicks qui nous enjaillent un max depuis deux mois. Julius Randle joue comme un All-Star, Derrick Rose est de retour, R.J. Barrett grandit, Immanuel Quickley joue les darling et on voit une équipe qui défend comme un seul homme. On croirait rêver mais pourtant les Knicks vendent du… rêve, et ils sont même favoris de ce match, qu’ils vont donc perdre, parce que ça reste les Knicks.

3h : Jazz-Sixers : le choc de la nuit, pas d’autres mots. D’un côté les Sixers d’un Joel Embiid en mode MVP et leader à l’Est, de l’autre un Jazz qui éclate tout ce qui bouge depuis un mois et demi et fort d’un Rudy Gobert qui voudrait plus de reconnaissance. Ca tombe bien, ce soir c’est du lourd au menu, alors rendez-vous demain pour analyser le 45/22 du pivot de Philly tout en expliquant pourquoi Rudy est – quand même – un défenseur solide.

4h : Warriors-Cavs : vivement 4h pour ce choc fabuleux entre le duo LeBron James (Cedi Osman) / Kyrie Irving (Collin Sexton) et les Splash Brothers Stephen Curry et Klay Thompson (Juan Toscano-Anderson). On n’était bien n’empêche en 2016, sans toutes ces conneries qui nous empêchent de faire la bamboche.

4h : Clippers-Heat : match qui s’annonce intéressant entre deux des équipes censées être parmi les meilleures de leurs conférences respectives. « Censées » car si les Clippers sont en mode économie et composent actuellement avec les bobos de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, le Heat a pour sa part bien du mal à se dépêtrer d’un début de saison cata sur et en dehors du terrain. Attention tout de même, on connait un certain Jimmy B qui n’aime rien de plus que ce genre de choc.

4h : Kings-Nets : tiens tiens, voilà un match qui pourrait bien servir de firework final à notre belle soirée. Pas de Kevin Durant côté Nets, pas de logique côté Kings, et on part donc sur un 135-129 mais on ne sait pas trop pour qui. Quoiqu’il arrive ce sera fou, c’est une promesse.

Sept matchs et au moins quatre qui vaudront la peine d’y jeter un œil voire les deux. NBA, where amazing happens, sept jour sur sept.

Source texte : EDGE Sports / Fantasy Lab / Twitter