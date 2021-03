Preview de la soirée NBA : dernière pluie de rencontres avant le All-Star Break, faut en profiter !

Dernière soirée NBA avant la coupure du All-Star Break. On espère que votre petite preview quotidienne ne vous manquera pas trop pour ces prochains jours. Mais ne perdons pas de temps et déroulons tout de suite la liste des rencontres à venir ce soir. Et il y aura encore de belles affiches.

Nouvel opus du duel Celtics vs Raptors, les Wizards accueillent les Clippers, les Knicks opposés aux Pistons, duel sympa entre les Spurs et le Thunder, une opposition prometteuse entre les Grizzlies et les Bucks, et un gros duel à l’Ouest entre les Suns et les Warriors. Pas de doute, on aura notre dose avant la pause.

1h00 : Celtics – Raptors : la soirée NBA va commencer par un classique de l’Est entre les Celtics et les Raptors. Il n’y a pas eu de miracle la nuit dernière pour les Dinos qui se sont présentés contre les Pistons avec un effectif décimé. Ce sera donc difficile de faire match avec des Celtics qui ont bien renoué avec la victoire depuis leur défaite face aux Hawks il y a une semaine. A priori pas de gros suspense, les Verts devraient assurer face à l’équipe B de Toronto. En effet, toujours pas de Fred VanVleet, d’OG Anunoby et de Pascal Siakam pour l’équipe canadienne, tandis que Boston ne compte pas de nouvelles absences.

1h00 : Wizards – Clippers : match piège pour les Clippers ce soir à Washington. Les hommes de Tyronn Lue se sont montrés assez fragiles ces derniers temps avec trois défaites sur leurs quatre derniers matchs, laissant les Suns passer devant eux au classement de la Conférence Ouest. En face, ce sont des Wizards irréguliers mais en meilleure forme qu’en début de saison qui se présentent. Bradley Beal va une nouvelle fois tenter de faire du sale, surtout si Kawhi Leonard – incertain – ne joue pas. On note aussi l’absence probable de Marcus Morris, victime d’une commotion cérébrale lors du dernier match.

1h30 : Knicks – Pistons : nouveau match entre les deux équipes après la victoire de New York dimanche. Les Knicks restent favoris mais se présenteront sans quelques forces significatives. Derrick Rose est encore incertain tout comme Elfrid Payton, tandis que Taj Gibson est forfait. Peut-être une opportunité pour Frank Ntilikina de s’affirmer en la possible absence des deux autres meneurs, bien qu’il soit lui aussi… incertain (quadriceps). Côté Pistons, y’a du monde sur la touche, notamment Josh Jackson et Delon Wright, tandis que Jerami Grant est incertain pour une douleur au quadriceps.

2h00 : Grizzlies – Bucks : après avoir sombré face aux Nuggets, il est temps pour les Bucks de se reprendre pour essayer d’atteindre la seconde place des Nets, qui comptent quelques victoires d’avance. Mais pour cela il faudra passer sur les Grizzlies, une formation jamais facile à jouer. Les Daims sont globalement au complet, tandis que Memphis devra faire sans Kyle Anderson, Grayson Allen et bien évidemment Jaren Jackson Jr., toujours absent.

2h00 : Pacers – Nuggets : la passe de quatre pour Denver ? L’équipe de Nikola Jokic est en bonne forme et a confirmé ses bonnes dispositions à travers sa grosse victoire contre les Bucks récemment. En face, les Pacers se sont mis hors du Top 8 à cause de quatre défaites d’affilée, avant de se reprendre contre Cleveland grâce à un… T.J. McConnell de feu. Une deuxième victoire pour enchaîner ? Pourquoi pas, même si Domantas Sabonis est incertain (cheville) tout comme Jeremy Lamb (genou). En face, on ne pourra pas compter sur Gary Harris, Paul Millsap, JaMychal Green, Facundo Campazzo et R.J. Hampton, tous absents.

2h30 : Pelicans – Heat : onzièmes à l’ouest, les Pelicans restent toujours à l’extérieur des places qualificatives pour les Playoffs malgré la qualité de l’effectif. Zion Williamson et ses potes reviennent tout juste d’une défaite contre les Bulls et il faudra donc réagir contre une équipe de Miami qui va bien mieux. Les hommes d’Erik Spoelstra sont maintenant dans le Top 8 et malgré la dernière défaite contre les Hawks, ça roule plutôt bien. Attention toutefois à la possible absence de Jimmy Butler (genou) et Bam Adebayo (genou) ce soir, alors que seul J.J. Redick est incertain côté New Orleans.

3h00 : Spurs – Thunder : un peu dans le dur le Thunder en moment. Une grosse défaite contre Denver suivie d’une autre déconvenue contre Dallas en restant sous la barre des 80 points marqués, c’est un contexte particulier avant d’aller à San Antonio une semaine après la dernière rencontre entre ces deux équipes. Surtout qu’en face on s’est plutôt bien débrouillés notamment contre les Knicks et les Pelicans. Et ce malgré les absences de Derrick White, Rudy Gay, Devin Vassell (toujours forfaits) ou encore Keldon Johnson. On note que LaMarcus Aldridge est lui aussi forfait (malade) pour ce soir. Côté Thunder, pas de nouvelles absences, Hamidou Diallo et George Hill sont toujours out, tout comme Darius Miller et Trevor Ariza.

4h00 : Suns – Warriors : les Suns vont-ils poursuivre leur formidable ascension ? Les coéquipiers de Chris Paul sont désormais deuxièmes à l’Ouest, à quatre victoires du Jazz, après leur victoire contre les Lakers. Ils vont maintenant s’attaquer aux Warriors, qui ont chuté du Top 8 au profit de Dallas. Les deux équipes se sont affrontées une seule fois pour le moment, et c’est Phoenix qui l’avait emporté. Des Suns qui seront au complet ce soir, alors que Golden State viendra sans Stephen Curry (repos), Draymond Green (cheville) ou encore Kelly Oubre Jr., qui s’est blessé au poignet à l’entraînement en tentant de dunker.

4h00 : Blazers – Kings : après leur victoire face à l’équipe C des Lakers, les Kings vont tenter de renverser un autre gros de l’Ouest, à savoir Portland, qui sera en back-to-back après sa victoire contre Golden State. Il faudra quand même se défaire d’un Damian Lillard toujours dans une forme olympique malgré ses galères personnelles. Pas de Tyrese Haliburton pour Sacto, le rookie du mois reviendra après le All-Star Break. De son côté, Portland n’a pas non plus de nouveaux blessés à déplorer.

Ce sont donc de belles affiches qui se présentent à nous avant le break. Rendez-vous à 1h du mat’ pour assister à ce beau spectacle. Allez… café !

