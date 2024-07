Les Phoenix Suns sont officiellement la première équipe NBA à dépasser le seuil des 400 millions de dollars de contrats, dont les taxes constituent presque… 50% de ce ticket de caisse.

Si vous passez une journée compliquée, sachez que vous n’êtes pas la personne en charge des finances à Phoenix.

Depuis la prolongation de Josh Okogie ce jeudi, pour un tarif de 16 millions de dollars sur 2 ans, les Suns sont entrés dans une nouvelle dimension. Sportive ? Pas vraiment. Financière ? Assurément. La NBA est une ligue dans laquelle les salaires sont plafonnés. Au-dessus de certains seuils, les taxes augmentent à vitesse grand V pour décourager tout abus. Mat Ishbia, propriétaire de la franchise, n’a visiblement pas eu le mémo.

Depuis le nouveau CBA, les règles sont encore plus strictes. Dépasser les 170 millions de masse salariale, c’est s’exposer à devoir mettre la main à la poche avec la luxury tax. Dépasser les 178 millions, c’est le premier apron, et le second est fixé à 189 millions, épouvantail tarifaire pour les General Managers. La liste des restrictions liées aux aprons est détaillée : ici. Mais dans l’Arizona, les billets verts coulent visiblement à flots. Adam Silver pourrait-il créer un apron supplémentaire ?

Les projections donnent :

223 millions de dollars de salaires à payer

soit… 198 millions de taxes supplémentaires

Enveloppe totale délirante de 421 millions de dollars, dans un effectif qui compte trois joueurs à 50 millions à l’année (Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal).

Record breaking numbers in Phoenix

The Suns are the first $400M team in payroll

Salaries: $223M

Projected tax: $198M

The Okogie signing is smart and gives Phoenix a $8M trade asset to use during the season.

Because of the rules of the 2nd apron, his salary cannot be… https://t.co/ryY70GvQqX

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 12, 2024

Dans les faits, la prolongation de Josh Okogie est intéressante… si l’on accepte de payer. Comme l’explique Bobby Marks, les Suns étaient dans le rouge (très foncé). Les dirigeants sont déjà interdits de cumuler des salaires pour matcher celui d’un joueur dans un trade. Autrement dit, en cas d’échange incluant Okogie, Mat Ishbia aurait été contraint de recevoir un joueur à la paye inférieure ou égale en retour. Désormais, ses 8 millions annuels offrent plus de perspectives.

La combine, si elle est en soit utile, conforte néanmoins les Phoenix Suns au pays des taxes. Le Play-in tournament a du souci à se faire, les fans de la franchise aussi. L’enveloppe pour 2025-26, si l’effectif reste identique, est projetée à… plus de 500 millions.

