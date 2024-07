Josh Okogie, arrivé à Phoenix à l’été 2022, prolonge dans la franchise pour 2 ans. Le joueur des Suns touchera autour de 8 millions de dollars la saison selon The Athletic.

Privés de flexibilité financière, les Phoenix Suns complètent leur effectif avec les joueurs qu’ils possédaient déjà. Après Royce O’Neale et Damion Lee, c’est Josh Okogie qui décroche un nouveau contrat dans l’Arizona : 16 millions de dollars sur 2 ans d’après Shams Charania, avec une deuxième année non garantie.

Depuis deux saisons, l’arrière a disputé 132 rencontres avec le maillot des Suns dont un tiers en tant que titulaire. Il reste qu’en 2023-24, son temps de jeu a largement décru en fin de saison. Souvent relégué sur le banc ou à une dizaine de minutes sur le parquet à partir du mois de mars, Josh Okogie n’a presque pas participé à la série de Playoffs contre les Minnesota Timberwolves.

Free agent F Josh Okogie has agreed on a two-year, $16 million deal to stay with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium. Okogie’s agent, Calvin Andrews of Klutch Sports, has been negotiating the new contract with Suns officials. pic.twitter.com/95Jifwr2m4

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 12, 2024

Spécialiste de la défense, Josh Okogie fait souvent sourire les fans quand il enchaîne deux rebonds offensifs avec autant d’énergie qu’un diable de Tasmanie. Sous Frank Vogel, ses bonnes entrées combinent surtout impact défensif immédiat – avec une polyvalence et une intensité incontestable – et des petites bombinettes derrière la ligne de temps en temps.

Il y avait cependant un doute concernant sa prolongation, notamment à cause de ses problèmes en attaque. Sur un parquet NBA, difficile d’attendre de lui de la régularité offensive. Son adresse à 3-points sur un petit volume et malgré des tirs ouverts n’est pas satisfaisante (30,9%), tandis que sa faible adresse au tir en carrière (40,2%) témoigne de tout le problème. Alors que le rookie Ryan Dunn semble avoir un profil similaire, Josh Okogie doit absolument trouver de la fiabilité à 3-points ou des solutions offensives pour s’assurer un temps de jeu constant.

La prolongation de contrat de Josh Okogie semble néanmoins un vrai signe de confiance de la direction pour celui qui ne gagnait que 2,8 millions de dollars en 2024-25. Il ne reste plus qu’à… mettre ses tirs.

Source texte : The Athletic