A l’occasion de la double-confrontation France – Serbie de ce soir, une cérémonie sera organisée à la mi-temps du match des garçons pour honorer tous les olympiens de l’histoire du basket français.

A la LDLC Arena de Décines ce soir, on aura droit à double-dose de matchs France – Serbie, avec le matchs des filles à 18h30 et celui des gars à 21h. Pour célébrer les Jeux olympiques à domicile qui arrivent très vite, la FFBB organise une grande cérémonie à la mi-temps du match des hommes. Seront réunis une bonne soixantaine d’olympiens français, en d’autres termes tous les joueurs ou joueuses français(es) ayant participé à des JO. En plus des olympiens déjà présents pour les matchs de préparation (Andrew Albicy, Valériane Ayayi, Nicolas Batum, Alexia Chery, Nando De Colo, Marine Fauthoux, Evan Fournier, Rudy Gobert, Marine Johannes, Sarah Michel Boury, Frank Ntikilina, Iliana Rupert, Gaby Williams et Guerschon Yabusele), on retrouvera un sacré parterre de stars !

En effet, devraient être présents ce soir à la LDLC Arena : Marielle Amant, Nicole Antibe, Yannick Bokolo, Amel Bouderra, Patrick Cham, Richard Dacoury, Jean-Luc Deganis, Boris Diaw, Jennifer Digbeu, Antoine Diot, Céline Dumerc, Isabelle Fijalkowski, Laurent Foirest, Emilie Gomis, Henri Grange, Sandrine Gruda, Cyril Julian, Bangaly Kaba, Charles Kahudi, Laetitia Kamba, Edwige Lawson-Wade, Florence Lepron, Nathalie Lesdema, Ana Maria Filip, Cathy Melain, Endy Miyem, Jacques Monclar, Emmeline Ndongue, Stéphane Ostrowski, Crawford Palmer, Tony Parker, Audrey Sauret, Jean-Michel Senegal, Gaëlle Skrela, Moustapha Sonko, Yannick Souvre, Philip Szanyiel, Dominique Tonnerre, Mamignan Toure, Ali Traore, Ronny Turiaf, Georges Vestris, Roger Veyron, Stéphanie Vivenot et Frédéric Weis.

Voilà une première belle occasion de célébrer les grands français des Jeux olympiques. Des olympiens en pagaille, certains déjà présents pour l’édition de 1956 à Melbourne, ça en fait de la légende au mètre carré ! En tout cas, ça nous promet un magnifique rassemblement de générations, et de superbes images qui pourront nous rappeler la cérémonie des 75 ans de la NBA. Et téma la soirée historique, avec le retrait de maillot de Tony Parker qui aura lieu également ce soir…